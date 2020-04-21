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台灣大力挺防疫英雄 iPhone SE購機再折2,000

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

新冠肺炎疫情未歇，台灣大哥大力挺身在前線、冒著極大風險對抗疫情的醫護人員。從明（22）日起到5月31日，醫護人員憑證申辦指定專案，台灣大所有機種包括本周五將開賣、被網友譽為「性價比之王」的蘋果iPhone SE等新機在內，均享有購機再折價2,000元的優惠，以感謝每位默默守護台灣的防疫英雄們。

另外，台灣大5G早鳥方案也全面升級，並擴大適用對象，搭配「自由選」或「好速成双」專案者，5G開台後，即可再享購買5G手機折價2,500元的優惠。

台灣大表示，從明天起，醫護人員憑服務醫院/診所工作證或醫療專業人員證書，申辦台灣大999（含）以上指定購機專案，就立即享有購機折2,000元的優惠，且適用於市面上所有機種，以最新的iPhone SE（64GB）為例，醫護人員申辦1,199元資費，綁約36個月，再經購機優惠方案折價後，就可以0元輕鬆購機，並享上網與網內通話吃到飽，再送900分鐘網外通話費。申辦台灣大自由選專案商品，也同樣適用折價2,000元的優惠。

台灣大除了力挺抗疫英雄外，因應5G下半年開台，今年2月率先於門市推出「4G升5G早鳥案」，引發競業跟進，同時也帶動用戶熱烈迴響。由於近來肺炎疫情再度升溫，許多民眾持續在家辦公，也讓3C商品跟著熱賣，為此，台灣大推出「5G早鳥案2.0版」，從即日起至6月30日，擴大適用對象，消費者只要申辦1,399元以上資費，搭配「自由選」或「好速成双」專案，5G開台後，換約即享購買5G手機折價2,500元的優惠。

至於受到果粉高度關注的iPhone SE，台灣大在上周四、五率先啟動預約與預購機制後，經過一個周休假期的加成，iPhone SE果然很犀利，預購/預約數量達到近萬支，其中，預購方面以黑色最受歡迎，占比高達55%，容量以128GB最多，占了53%；預約同樣以128GB最受果粉青睞，占比59%，顏色部分則以黑、白兩色平分秋色，各占37%。

台灣大哥大 5G 醫護人員 iPhone SE

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