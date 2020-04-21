新戲劇加持 CATCHPLAY+影音平台會員註冊數月增150%
CATCHPLAY+影音平台4月戲劇大爆發，帶動會員人數暴增，4月註冊會員數較3月成長1.5倍。全台獨家上架的英美喜劇《柔伊的讀心歌單》、公視出品的奇幻大劇《妖怪人間》，華視自製的都會時尚台語劇《若是一個人》三部影集都是吸引觀眾的戲劇內容。
CATCHPLAY執行長楊麗貞說表示，近期觀眾減少外出活動加上盜版網站遭查封，雙重因素讓OTT整體流量成長，但優質的影音內容才是吸引、維持觀眾眼球的唯一王道，CATCHPLAY+除了台劇，更精心挑選許多獨家歐美影集，滿足觀眾多樣的追劇選擇。
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