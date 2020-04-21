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友達325億元聯貸案 台銀主辦

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

台灣銀行、彰化商業銀行、合作金庫商業銀行及華南商業銀行共同主辦友達光電(股)公司(下稱「友達光電」)新台幣325億元聯合授信案，已於109年4月21日完成聯貸簽約。

本聯貸案之資金用途為充實中期營運週轉金，由台灣銀行擔任管理銀行，參加銀行包含本國銀行及外商銀行共計15家。原預計籌募金額為260億元，在金融同業踴躍參與下，本案授信銀行團承諾參貸金額達410億元，超額參貸比率達158%，充分顯示金融同業對友達光電多年來深耕創新技術並致力於提升營運效率給予高度肯定。

友達光電為全球面板製造主要領導廠商之一，各世代產線佈局完整，產品涵蓋各種尺寸的多元應用領域。為了因應市場的趨勢變動，同時考量長遠發展，友達光電結合面板核心事業、場域經濟以及新事業群邁向價值轉型新局，友達光電多年來一直持續價值轉型的路線，從過去的健全財務體質、價值創造與技術創新，更進一步在經營模式上進入場域經濟，推動價值延伸策略，陸續布局智慧零售、大健康、循環經濟和智慧工業服務領域等產業，期許未來能夠在不同應用場域上成為『以面板為核心的AIoT智慧解決方案供應商』，與各界的夥伴進行價值創新與共創合作。

光電 友達 面板 台銀

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