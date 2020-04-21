金士頓2019年SSD固態硬碟通路出貨量 居全球第一

全球記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓，以18.3%的市占率位列固態硬碟（SSD）全球通路出貨量冠軍。

金士頓表示，今年該公司的SSD業務，也將持續以強勁速度增長。

金士頓表示，由於消費者、企業與OEM客戶的需求持續成長，截至今年第1季，市場SSD 需求量仍居高不下。今年該公司拓展旗下SSD 產品陣容，共推出三款全新消費級SSD、五款資料中心專用固態硬碟，其中更有兩款榮獲VMware Ready認證；此外，Kingston第一款U.2 NVMe PCIe企業級固態硬碟也正式問世。

研調機構Forward Insights調查統計，2019年SSD的通路總出貨量共有約1.2億片，Kingston以18.3%的市占率位列SSD全球通路出貨量冠軍，領先於半導體製造商威騰（WD）與三星的16.5% 與15.1%。

另一研調機構TRENDFOCUS則以10.4%市占率將Kingston列為全球第三大SSD供應商TRENDFOCUS報告指出，去年SSD全球總出貨量高達2.76億片，年增36%。SSD出貨數字無論在數量或者平均容量方面皆持續激增，可見NAND的消費需求仍然居高。