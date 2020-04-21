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微軟攜手調查局攻破非法IP位址 遏止殭屍網路肆虐

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

肆虐全球產業甚鉅的Necurs 殭屍網路，世界各地受害者不在其數，對全球資安網路造成衝擊，更名列台灣2018年十大威脅來源。為全面杜絕Necurs殭屍網路帶來的傷害，微軟數位安全中心( DCU)與台灣法務部調查局於2019年簽訂C2O惡意程式中繼站觀測平臺合作協議，將電腦犯罪情資，包括台灣受害的IP位址及其連線控制中繼站IP位址，分享給調查局並提供偵測與分析協助。

台灣微軟與調查局今天共同宣布二項重要合作成果：一、2019年8月破獲VPN非法IP攻擊；二、2020年3月下架Necurs殭屍網路。成功防止台灣產業遭受非法VPN IP及殭屍網路的肆虐與危害。

因應網路應用不斷演進，日益複雜的駭客手法與網路威脅，是當今務必格外重視的網路資安議題；微軟數位安全中心於2012年發現 Necurs 殭屍網路，此殭屍網路是垃圾郵件生態系中最大的威脅之一，受感染電腦全球超過900萬台。

舉例來說，微軟曾在為期58天的調查中發現，一台被Necurs感染的電腦發送了高達380萬封垃圾郵件給超過4,060萬名潛在受害者，而Necurs 殭屍網路發送的垃圾郵件包括散布金融業木馬、勒索程式、挖礦軟體、竊取線上帳密/個資與機密資料，對於全球產業運作模式造成巨大影響。

微軟透過大數據及機器學習演算法，洞察掌握到Necurs的情資，並透過「網路威脅情報計畫｣(C2O Program)將取得的Necurs情資分享給包括台灣等35個國家的執法單位，並於2020年3月10日，進行全球性大規模掃蕩行動，成功將Necurs下架。

從2017年4月開始迄今，臺灣約有超過48,000個IP位址受駭成為Necurs殭屍網路，為不明人士所控制，其中更有高達23萬個網路IP遭受入侵。

網路資安威脅正以超乎想像的方式不斷進化，駭客攻擊的手法趨於複雜難解，資料的保護和預防更需與時俱進，根據微軟亞太地區數位安全中心觀測，自新型冠狀病毒疫情爆發後，網路駭客透過網路釣魚(Phishing) 和勒索軟體(Ransomware) 的惡意攻擊增加了五倍。

隨著企業採取遠距辦公因應疫情，企業IT人員面臨前所未有的資安挑戰，員工在家辦公的電腦，失去企業完善資安防護網保護，不僅成為駭客攻擊及勒索病毒攻擊的新目標，也成為其攻擊目標企業的最佳跳板。

微軟 資安 駭客

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