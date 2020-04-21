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智原提供聯電40奈米乙太網路GPHY矽智財授權服務

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

智原科技（3035）與聯華電子（2303）今（21）日表示，智原的Gigabit乙太網路實體層（GPHY）矽智財現已在聯電的40LP製程平台上完成驗證並可提供客戶授權使用。有鑒於網路設備與工業自動化系統的需求在市場上大幅成長，該Gigabit乙太網路解決方案，將可加快滿足在上述應用領域的SoC整合開發需求。

智原的GPHY建立在以數位訊號處理器（DSP）為基礎的收發架構上，可為高度整合的SoC提供功耗、效能與面積之間的平衡優化。針對有線網路連結的需求，不論在單埠與多埠網路應用，如數位視訊轉換器（STB）、網路攝影機、網路交換器以及智慧家庭閘道器等，該GPHY均可提供優越的雜訊抗擾性並有效避免信號間干擾。

智原科技研發協理呂志勳表示，智原已成功運用此GPHY協助客戶的多埠網通設備ASIC專案在聯電的40LP平台上導入量產。經由此經驗，我們相信IP客戶也能夠輕易地整合此電路至他們的設計中，進而更專注地開發他們的40奈米產品。

聯電矽智財研發暨設計支援處林子惠處長也表示，聯電的40LP平台可滿足高速傳輸介面應用的低功耗需求。藉由智原新增的Gigabit乙太網路PHY IP與ASIC經驗，將有助於客戶在高效益的40LP製程技術上加速開發更多的網路系統解決方案。

智原的Gigabit乙太網路PHY除了可在40LP平台上選用，目前也已在聯電的28奈米製程平台上開發中。

智原 聯電

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