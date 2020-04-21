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聯電捐贈台安醫院超紫光滅菌機器人 共同守護國民健康

經濟日報 / 記者簡永祥／即時報導

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，聯電繼捐贈給慈濟醫院後，今（21）日再繼續捐贈超紫光滅菌機器人予台安醫院，以協助防疫，共同守護醫護人員及國民的健康；4月21日，台安醫院黃暉庭院長致贈感謝狀，代表全院同仁、病患與家屬表達誠摯感謝。

聯電董事長洪嘉聰表示，看到除了大家已捐贈的大量口罩、酒精、防護衣與隔離衣等防疫物資以外，在這個關鍵時刻希望以科技的解決方案，來幫助目前第一線醫護人員面對的實際問題及心理負擔。

此次捐贈台安醫院的「超紫光滅菌機器人」，是國人自行製造的先端科技產品，能運用紫外線光束大範圍的快速消除醫院或開刀房內與器皿的病毒，除了大幅減輕醫護人員日常消毒工作的負擔，不僅降低院內感染的可能性，提供乾淨的環境並透過雲端應用追蹤記錄，讓前線醫護同仁倍感安心。在這個非常時期，希望能增加醫護人員與病患的安全與安心感。

台安醫院院長黃暉庭指出，過往聯電洪嘉聰董事長就非常樂心公益，在疫情擴散之後，第一線防疫醫護人員不但面臨照顧病患被感染的風險和人力負擔。但本著醫護人員的職責及教會醫院基督愛人的精神，聯電提供先進的防護工具，讓第一線防疫人員多一份保障，大家都很感激。

疫情爆發以來，聯電即優先支援與健康醫療和防疫器材相關的客戶訂單，面臨全球防疫物資短缺的困境，更進一步思考如何快速支援前線醫護，協助控管疫情。

洪嘉聰表示，企業本來就有應負的社會責任，面對世紀病毒的疫情，並不是只有醫護人員要面對的，應該整個社會動起來，才能遏止病毒的蔓延。本於「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的企業公民的精神，在這段期間，除了盡全力來照顧好全球員工的健康與安全，在生產上聯電也優先支援與健康醫療和防疫器材相關的客戶訂單，為防疫工作多盡一點社會責任。

他強調，很高興有這次機會與台安醫院合作參與防疫，讓聯電能略盡棉薄之力來善盡社會公民的責任，共同守護辛苦的第一線防疫醫護人員與國民健康。

這次台灣，上下團結抗疫有成，生活在世上最幸福安全的地方，要珍惜和持續努力，最後期盼疫情盡快穩定，讓人們早日回歸正常生活。

醫護人員 聯電

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