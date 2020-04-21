訊連科技FaceMe AI臉部辨識引擎 獲NEC採用

訊連科技今（21）日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎獲日本NEC採用導入於NEC LAVIE Home All-in-One個人電腦之「LAVIE 人工智慧助手」軟體，透過FaceMe 臉部辨識辨別使用電腦之家庭成員及啟動專屬之使用介面及常用軟體。

LAVIE Home All-in-One為NEC於日本市場上市之全新系列，搭載第 10 代 Intel Core處理器，並預載NEC開發之「LAVIE 人工智慧助手」軟體。透過「LAVIE 人工智慧助手」，家庭成員可註冊臉部資訊及設定常用之應用程式，於使用LAVIE Home All-in-One時，透過臉部進行登入、並啟動該成員專屬之 「Hey LAVIE常見應用」。

「臉部辨識技術是近年來熱門技術，除了各式IoT／AIoT應用外，臉部辨識也可大幅提升消費性電子的方便性。」訊連科技黃肇雄執行長說：「 NEC個人電腦與訊連在消費性多媒體軟體有長期的合作關係。透過導入FaceMe臉部辨識，NEC LAVIE Home All-in-one及LAVIE 人工智慧助手可提供家用用戶更方便、快速，且安全性高的臉部辨識。」

FaceMe為專為邊緣運算（Edge Computing）打造的臉部辨識引擎，可支援Windows、Linux、Android和iOS等多種作業系統。FaceMeAI臉部辨識引擎，擁有高達99.70%的辨識率，在全球知名NIST臉部辨識競賽中，名列全球最精準且最快速的刷臉技術之一，也是台灣於該項臉部辨識競賽中表現最佳之廠商。

除了可以支援功效強大的工作站或個人電腦，亦可針對IoT／AIoT物聯網設備中的輕量、低功耗設備進行優化。彈性SDK解決方案，能建構智慧安控、智慧零售、智慧辦公室、智慧警政和智慧金融等應用。已被國內外多家知名廠商採用，發展以臉部辨識技術為核心之新一代智慧應用。