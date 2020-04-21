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印度稅改 推股利課稅新制及擴大實施數位經濟均等稅

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理徐有德。圖／勤業眾信會計師事務所提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理徐有德。圖／勤業眾信會計師事務所提供

今年2月初印度財政部公佈「2020財政預算案」，已於3月27日經印度總理莫迪同意後正式頒布，與台商營運密切相關的兩個稅務新措施為「印度股利課稅新制、擴大實施數位經濟均等稅」。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理徐有德指出，新制將可解決因股東非股利分配稅之納稅義務人，而無法將已納稅負在居住國申報扣抵之情形，亦得根據租稅協定將股利扣繳稅率降至12.5%；並對符合規定之境外電商，擴大實施2%的數位經濟均等稅，跟隨國際數位經濟課稅趨勢。

2020年4月1日起，印度公司發放股利時，不再由印度公司做為納稅義務人繳納股利分配稅，而改由股東為納稅義務人；若發放股利予境外股東，依照當地法令印度公司於給付時，應適用20%扣繳稅率辦理扣繳，附加稅及捐另計。徐有德指出，印度股利課稅新制，可解決過往因股東非股利分配稅之納稅義務人，而無法將已納稅負在居住國申報扣抵之情形，且依台灣與印度簽署之租稅協定，可進一步將股利扣繳稅率降至12.5%，大幅減少投資稅負成本。

數位經濟均等稅並未列於2月的「2020財政預算草案」，而是在印度議會送審時才納入。實際上，印度政府為跟隨國際間對於數位經濟課稅之趨勢，已在2016年實施6%均等稅，但僅限境外公司提供之線上廣告相關服務；本次擴大適用範圍，對「境外電商線上銷售其擁有之貨物、境外電商線上提供之勞務、境外電商對前述兩種線上交易提供協助，以及任何符合前述三種線上交易之綜合樣態」交易總價格課徵2%均等稅。

不過，但若符合下列情況之一者，不屬於本次均等稅適用範圍：第一、境外電商透過在印度之常設機構從事適用本次均等稅之線上交易；第二、境外電商從事線上廣告相關業務；第三、境外電商在印度境內全年銷售額小於印度盧比2,000萬元。

徐有德提醒，本次均等稅實施範圍十分廣泛，甚至符合上述定義之跨國集團間常見的會計、資訊技術、客戶服務、法律及稅務等行政支援服務，都有可能被納入均等稅的適用範圍，印度政府將進一步提供指引以明定課徵範圍。此外，應注意均等稅性質與所得稅不同，故納稅義務人無法透過適用租稅協定而取得相關減免。

徐有德建議，除了經營電商之台商外，其他以線上方式提供集團行政支援服務予印度關係企業之台商，亦應謹慎評估與印度關係企業之間的關係人交易，是否存有潛在的均等稅議題，並與外部專業機構共同討論可能的因應方式，並持續關注未來的相關動態。

印度 股利 電商

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