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鴻海巴西廠 將生產新iPhone SE

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
蘋果新款iPhone SE號稱史上最高CP值iPhone。 路透
蘋果新款iPhone SE號稱史上最高CP值iPhone。 路透

新款iPhone SE 即將於24日上市，外電報導，巴西官方資料意外透露，鴻海集團巴西廠將生產新iPhone SE ，並於未來幾周內在當地上市，對此，鴻海（2317）表示，公司一向不評論任何有關既有及潛在客戶、產品與供應鏈夥伴的市場傳言。

據外電報導，當蘋果宣佈推出新款iPhone SE 時，巴西蘋果官網圖片上釋出一些iPhone 圖片，而手機背面刻有「IndústriaBrasileira」，換言之，也就是Brazilian Industry的意思，通常這代表產品在當地生產或組裝，目前蘋果已刪除相關圖片。

儘管蘋果已刪除圖像，但透過某些網頁仍可以看到相關圖片。此外，巴西國家通訊管理局（ANATEL）在公開文件中也顯示，新款iPhone SE規劃在巴西組裝的訊息。而生產據點之一就是鴻海的巴西廠，地點位於巴西聖保羅州的朱恩狄艾市（Jundiai）廠區。

新款iPhone 即將於24日在全球40多個國家、地區上市，目前巴西並未明列首波上市國家，但預期將在未來幾周內在當地開賣。

其實巴西製iPhone 早有前例，蘋果早先就透過鴻海巴西廠生產過iPhone XR，直接提供當地市場需求，甚至進一步供應整個南美洲市場。

鴻海巴西廠設立已久，設立原因主要是巴西政府對消費性電子設有高額關稅，為了避免高關稅，因此在如蘋果等大客戶要求下，鴻海前進當地生產，目前廠區除生產手機外，也有組裝筆電等產品。

檢視蘋果去年3月公布的供應鏈名單，在中國大陸之外，鴻海集團製造組裝蘋果產品的地點，也涵蓋巴西聖保羅（Sao Paulo）和美國德州Fort Worth、越南北江（Bac Giang）台灣台南、以及南印度的坦米爾那都省（Tamil Nadu）。

隨著新iPhone SE 本月上市，可望對鴻海、和碩增添動能，尤以和碩訂單占比較高，營收將從4月開始明顯成長，並一路延續到本季底；美系外資先前預估，新iPhone SE 第2季銷量可望達900萬支，但在疫情影響下，全年預估2千萬支。目前市場普遍預估新iPhone SE 出貨量落在2,000~2,500 萬支。

巴西 iPhone 鴻海

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