佛心！宏碁雲架構 免費供中小企業檢測服務

為共體時艱對抗疫情，宏碁雲架構宣布自即日起，免費提供雲動者AirsecQ勒索病毒風險檢測服務，歡迎中小企業踴躍下載體驗。也邀請全省各經銷商夥伴加入雲動者聯盟共同推廣。

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，嚴重影響各產業的經濟活動，企業為降低新冠肺炎疫情擴大，針對人員流動進行管制，啟動異地分區辦公，遠端視訊會議及教學需求大增，帶動雲端服務與資料中心的需求爆增。

提供雲端服務的宏碁雲架構（acer eDC），奠基於早期機房服務（Data Center）的營運能量，提供專業機房備援服務中心(Command Center)，吸引國內外各大金融企業進駐，提供金融證券產業異地辦公最好的選擇。

這一波疫情影響，企業紛紛重新調整營運模式，透過網路遠距的模式需求爆量，加速企業將資料及系統移轉至雲端，一夕之間改變了使用者的習慣。

宏碁雲架構產品總監郭孟鈞強調：企業針對這些驟變啟動的因應，不論是分區上班，還是利用視訊會議，透過網網相連，將資料或桌面分享、數據交易激增，企業除了日常要做好營運不中斷（BCP）的演練以外，企業內部或在家上班時使用雲端服務的同時，對資訊安全防禦的佈署也是企業降低資安風險考量的重要關鍵。

根據iThome 2019年4月的統計資料，就重大資安風險而言，「員工疏忽、欠缺資安意識」，以及「惡意程式」，分別佔了57.1%及47.6%，顯示這兩項因素造成企業安全的危害比其他項目嚴重許多。

對中小企業而言，資訊安全的防護與管理，礙於預算或人力資源，相對比較缺乏。市售的資安產品不僅種類多、功能多，操作起來也相對複雜。

負責雲動者AirsecQ規劃的資深產品經理蔡錫霖表示，這是特別為中小企業設計的服務，可以提供弱點掃描、木馬檢測及勒索病毒風險檢測等功能，能夠檢測相同網段內電腦開啟服務的狀況，瞭解企業內可能遭受勒索病毒攻擊的風險狀況。

讓系統管理者以自助的方式來設定檢測作業，以訂閱的方式提供定期服務，每個月花費也不高，即可讓中小企業資訊環境的安全受到照顧。

在此防疫階段，為共體時艱對抗疫情，宏碁雲架構自即日起，免費提供雲動者AirsecQ勒索病毒風險檢測服務，歡迎中小企業踴躍下載體驗。也邀請全省各經銷商夥伴加入雲動者聯盟共同推廣。