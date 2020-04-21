鴻海抗疫 美國威州廠生產醫療用口罩

鴻海集團宣布，由於新冠肺炎在美國和威斯康辛州蔓延，因此威州廠已經開始生產醫療用口罩。目標未來生產數以萬計的醫療用口罩，提供醫療專業人員、執法人員、護理人員等使用。

在鴻海集團旗下夏普支援下，對威州生產的口罩進行測試。鴻海目標生產數以萬計的醫療用口罩，提供醫療專業人員、執法人員、護理人員等使用。

鴻海副董事長李傑指出，集團創辦人郭台銘聽到美國政府號召工商企業界團結，一起對抗新冠肺炎；無論是消費性電子產品、工業人工智慧，高效能運算（HPC）或5G網路，鴻海的專業製造知識，以及覆蓋全球的生產基地、製造敏捷度，都能助於挽救生命。

鴻海美國分公司遵守威州州長艾佛斯（Evers Evers）的緊急命令與美國疾病管制中心（CDC）預防指南，要求部分員工在家工作，而生產線上的作業員則要接受安全規章，包含進入威州廠要進行體溫檢查、常態性洗手等，並遵守使用個人防護設備的相關建議準則。

為了進一步擴大在疫情當中的救援能力，鴻海正與美國生技公司美敦力（Medtronic）合作，致力於在威州生產醫療呼吸器。兩家公司的專家正在密切合作，以便快速生產呼吸器來應對疫情。