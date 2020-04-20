聯發科第3屆智在家鄉競賽 即日起至7月15日開放線上報名

手機晶片大廠聯發科宣布，雖然有全球性新冠肺炎疫情影響，但第3屆「智在家鄉」數位社會創新競賽仍將正常舉辦，從即日起至7月15日止，開放線上報名，首獎可獲得100萬元獎勵金。

聯發科董事長蔡明介指出，「智在家鄉」競賽是為社會創新團隊所打造的平台，希望鼓勵關懷家鄉的民間力量，讓在地的創新能量得以展現並發揮社會影響力，參賽者需以台灣368鄉鎮市區為關注對象，運用科技素養提出問題改善方案，首獎可獲得達100萬元的獎勵金，協助提案落實；同時，賽事執行將根據疫情發展狀況，進行必要配套作業。

「智在家鄉」競賽的參賽者需選定一個台灣鄉鎮市區為主題對象，利用數位科技改善一個該地區的生活或環境問題，前兩屆報名的隊伍遍及全台21縣市，涵蓋180個鄉鎮市區，過去每屆都有超過300多隊報名參加，觸及都會生活、環境生態、農林漁業及長照等議題。