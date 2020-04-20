蔡明介：科技素養是台灣珍貴資產 「智在家鄉」競賽開跑

聯發科技（2454）今（20）日宣布，雖然受到全球性的疫情影響，第三屆「智在家鄉」數位社會創新競賽仍將正常舉辦，即日起至7月15日止開放線上報名。聯發科技董事長蔡明介表示，「智在家鄉」競賽是為社會創新團隊所打造的平台，在此時更應該踏穩腳步，鼓勵關懷家鄉的民間力量，讓在地的創新能量得以展現並發揮社會影響力。

聯發科表示，參賽者需以台灣368鄉鎮市區為關注對象，運用科技素養提出問題改善方案，首獎可獲得高達100萬元的獎勵金協助提案落實。

聯發科技董事長蔡明介強調，因為這次疫情的考驗，讓台灣民間的深厚科技素養得以發揮，在危機中展現關鍵影響力。從口罩地圖開始，到數據整合行動應用與之後導入大數據AI辨識的篩檢機制等，各式數位創新工具讓我們在疫情衝擊中保持正面態度，努力維持生活平穩有序。病毒雖然可怕，但是民眾彼此信賴與互助的力量更為強大，這也是「智在家鄉」賽事精神的體現，從社會關懷出發，看見創新，看見希望。

聯發科表示，「智在家鄉」社會創新競賽是該公司自2018年開始發起的競賽，參賽者需選定一個台灣鄉鎮市或區作為主題對象，利用數位科技改善該地區的生活或環境的一個問題。

「智在家鄉」賽事強調在地連結，不限主題類型，過去每屆都有超過300多隊報名參加，參賽團隊組成多元，包含師生、新創、公部門、協會組織等，是全民都可參與的社會創新賽事。由於疫情當前，各地的防疫對策也不在少數，執行小組也歡迎防疫相關主題的參賽。