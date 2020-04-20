快訊

磐石艦一確診14日竟下船購物 台南疫調打臉國防部

染疫24國軍停留地點 指揮中心已向20多萬民眾發簡訊

台灣大總座林之晨開箱秀 全台首張5G SIM卡亮相

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣大總經理林之晨親自開箱展示全台首張5G SIM卡。圖／台灣大提供
台灣大總經理林之晨親自開箱展示全台首張5G SIM卡。圖／台灣大提供

台灣大（3045） 5G將在第3季開台，總經理林之晨今（20）日親自開箱展示全台首張5G SIM卡，直呼「小小卡片充滿著無限的可能」，他表示，5G SIM卡變的很迷你，除了落實「超5G」策略中的「Green」愛台灣、愛人類、愛地球外，未來這張小小卡片，更將為全產業創造10倍、甚至100倍的無限可能性。

台灣大搶先亮相5G SIM卡，參與設計的林之晨強調，這張5G SIM卡在整體外觀尺寸上，比原本4G SIM卡縮小一半，主要是SIM卡在拔掉後，外層板卡，幾乎沒有用途，因此，新設計的5G SIM卡，就以2G到5G演變進程，搭配俐落的線條勾勒，不但節省印刷油墨，同時設計上也更加簡約環保，符合社會倡議的減塑政策，也可為地球環保盡份心力。

台灣大5G SIM卡，除響應永續環保的策略價值外，更將提供消費者前所未有的高速飆網體驗，包括實踐雲端遊戲、自駕車內娛樂系統、AR等創新應用，為5G開拓更多商機。

林之晨以韓國電信業者為例指出，LG Uplus和新創公司合作，推出手機AR購物應用，觀眾收看購物頻道時，只要舉起手機對準螢幕，便可看見購物頻道的商品3D模型、彈出式訊息等，再透過點擊AR模型，就能完成商品的購買，台灣大集團旗下momo購物網，很快也可透過5G所開通的新橋樑，提供更細緻享樂的互動購物體驗。

台灣大表示，5G即將上路，未來想嚐鮮的消費者，可以在台灣大5G開台後申請迷你版的5G SIM卡。另外，台灣大在取得3.5GHz、28GHz理想頻譜數量後，5G版「行動寬頻業務事業計畫書」在4月初也通過國家通訊傳播委員會（NCC）審議，接下來將送審5G系統架設計畫，同時全力投入建設，力拼以最快的速度開台。

台灣大強調，將陸續推出多元、體貼各種用戶需求的超5G應用服務，輔以綿密的網路涵蓋，目標成為下個十年台灣，乃至於大東南亞，最為用戶喜愛的科技電信公司，也是最友善地球的企業。

5G 台灣大

延伸閱讀

台灣大總座林之晨 開箱秀全台首張5G SIM卡

台灣大林之晨誓師 布局大東南亞市場

林之晨分享任職一年心得 指對手仍在電信慘業

5G頻譜數量越多越好？ 林之晨：門外漢觀點

相關新聞

趨勢科技：駭客利用「冠狀病毒」進行新一波網路攻擊

全球受到新冠肺炎疫情影響，民眾大幅減少外出，待在家的時間更長，對網路的依賴也更深。駭客看準此一情勢，正不斷變換各種詭詐的...

博通交貨期限延長 法人憂恐衝擊智邦H2旺季不旺

博通(Broadcom)通知客戶延長交貨期限至26周，將產生14~17周的交貨空窗期，法人認為，由於智邦(2345) 主...

台灣大總座林之晨 開箱秀全台首張5G SIM卡

台灣大哥大5G將於第三季開台，5G SIM卡搶先亮相。這張全台首張5G SIM卡，由總經理林之晨親自開箱展示，林之晨表示...

加速疫苗開發 國網中心攜手輝達讓分析快50倍

國研院國網中心因應新冠肺炎大流行，今天宣布攜手NVIDIA，在台灣AI雲提供Parabricks基因定序軟體，申請者可以...

電商產業熱 網家擴大徵才釋出300名職缺

近年來全球電子商務規模急遽擴張，看準電商產業發展潛力，網路家庭（8044）持續培育優秀電商人才，致力打造年輕活潑的工作氛...

不畏疫情！三竹簡訊發送逆勢大發

不畏疫情延燒，三竹資訊（8284）今（20）日公布，三竹的簡訊發送業務逆勢「大發」，首季已發送4億多通企業簡訊，較去年同...

比亞迪攻半導體 衝擊台廠

大陸汽車暨新能源巨頭比亞迪宣布，將強攻半導體，旗下比亞迪微電子重組更名為比亞迪半導體，以6吋晶圓製造並整合設計與封測一條龍、終端龐大出海口，以及香港首富李嘉誠投資等優勢，掀起新紅色供應鏈勢力，茂矽、漢磊、嘉晶等中小型台資晶圓廠將首當其衝。

比亞迪十年磨一劍 實力大躍進

比亞迪於2002年成立比亞迪微電子，開始投入半導體事業，2008年出手收購寧波中緯半導體，一度被外界看衰，如今十多年磨一劍，比亞迪從不被看好，到動員集團資源，串連晶圓製造、IC設計、封測等，已成為不容小覷的半導體新勢力。

比亞迪再度對陣鴻海 業界熱議

全球電子代工龍頭鴻海集團曾與比亞迪在電子代工領域較勁，十多年過去，鴻海在全球電子代工領域龍頭地位穩固，比亞迪則在汽車、新能源找到一片天，如今雙方不約而同相中半導體、汽車等領域，兩強之間的競逐再次成為電子業的話題。

新iPhone預購熱 蘋鏈振奮

蘋果上周五（17日）起開放新iPhone SE預購，截至昨（19）日短短三天已衝出高人氣。蘋果官網最新訊息顯示，訂購新iPhone SE，要等二到三周才能到貨，大陸及台灣的蘋果官網顯示每人限購兩支；國內電信業者預約量也優於預期。蘋果新機預購熱，為台積電、鴻海、大立光、GIS、TPK等供應鏈吃下定心丸。

筆電、PCB廠 訂單塞爆

新冠肺炎疫情掀起遠距教學與在家工作熱潮，引爆筆電龐大需求與提前換機潮，以聯想為首的五大筆電品牌近期對筆電用PCB廠瘋狂追單，全球前三大筆電PCB廠瀚宇博、志超、金像電訂單塞爆、被客戶追著跑，不僅提前迎接旺季，更出現數十年來首度訂單排隊潮。

網通、伺服器 下波熱點

筆電用PCB本季訂單大好之餘，各大PCB廠看好，下半年網通與伺服器應用有望接棒NB應用，成為下一波應用熱點，有效淡化新冠肺炎疫情對其餘應用的影響，進而帶動今年PCB產業全年相對無淡季。

熱門新聞

比亞迪攻半導體 衝擊台廠

金管會准了！ 元大S&P原油正2免下市

疫情爆發影響訂單 越南中型台商面臨生存危機

降息潮來襲 壽險保費喊漲一成

新iPhone預購熱 蘋鏈振奮

筆電、PCB廠 訂單塞爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。