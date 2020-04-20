博通交貨期限延長 法人憂恐衝擊智邦H2旺季不旺

博通(Broadcom)通知客戶延長交貨期限至26周，將產生14~17周的交貨空窗期，法人認為，由於智邦(2345) 主要產品包括交貨器及智能網卡(Smart NIC)都採用博通解決方案，受到缺料危機的影響，恐將造成下半年旺季不旺，衝擊全年營收及獲利表現；智邦今(20)日開低走低，失守200元，盤中跌幅6.55%。

法人最新報告表示，博通原本對下游交期約9～12周，這次延長到26周，將產生14~17周的交貨空窗期，擔憂智邦將從第2季起面臨交換器零組件缺料風險，預估可能將面臨1～2季的供料不穩定問題，影響營收表現。

法人指出，智邦主要產品交貨器與智能網卡(Smart NIC)都採用博通解決方案，受缺料危機影響，將造成下半年旺季不旺，法人除下修智邦第2季營收為135.3億元，季增15.4%，年減1.7%外，更預期下半年恐將旺季不旺，同步下修今年營收為559.7億元，約與去年持平，每股盈餘8.32元，年減6.6%，調降評等為持有，目標價184元。

智邦3月合併營收46.51億元，月增36.9％，年增6.68％，第1季合併營收117.24億元，年增約5.44％，雙雙創歷年同期新高，上周股價量價齊揚，統計外資已連續買超14個交易日，合計買超31,062張，上周股價收206元，創下新高。

智邦股價從3月23日的低點137元反彈向上，短線漲幅達50%，今日在法人降評的消息衝擊下，早盤以200元開出，下跌6元，股價開低走低，一度下探至191.5元，200元關卡價得而復失，盤中跌幅逾6%。