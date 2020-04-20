台灣大總座林之晨 開箱秀全台首張5G SIM卡

台灣大哥大5G將於第三季開台，5G SIM卡搶先亮相。這張全台首張5G SIM卡，由總經理林之晨親自開箱展示，林之晨表示，5G SIM卡變的很迷你，除了落實他宣示「超5G」策略中的「Green」愛台灣、愛人類、愛地球外，未來這張小小卡片，更將為全產業創造10倍、甚至100倍的無限可能性。

參與5G SIM卡設計的林之晨強調，這張5G SIM卡在整體外觀尺寸上，比原本4G SIM卡著實縮小一半之多，主要是SIM卡在拔掉後，外層板卡，幾乎沒有用途，因此，新設計的5G SIM卡，就以2G到5G演變進程，搭配俐落的線條勾勒，不但節省印刷油墨，同時設計上也更加簡約環保，符合社會倡議的減塑政策，亦可為地球環保盡份心力。

台灣大5G SIM卡，除了響應永續環保的策略價值外，更將提供消費者前所未有的高速飆網體驗，包括實踐雲端遊戲、自駕車內娛樂系統、AR等創新應用，為5G開拓更多商機。

林之晨以韓國電信業者為例指出，LG Uplus和新創公司合作，推出手機AR購物應用，觀眾收看購物頻道時，只要舉起手機對準螢幕，便可看見購物頻道的商品3D模型、彈出式訊息等，再透過點擊AR模型，就能完成商品的購買，很快的台灣大集團旗下momo購物網，亦可透過5G所開通的新橋樑，提供更細緻享樂的互動購物體驗。