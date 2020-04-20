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電商產業熱 網家擴大徵才釋出300名職缺

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
網路家庭積極培育電商人才，推MA儲備幹部、在學實習計畫打造年輕電商。圖／網家提供
網路家庭積極培育電商人才，推MA儲備幹部、在學實習計畫打造年輕電商。圖／網家提供

近年來全球電子商務規模急遽擴張，看準電商產業發展潛力，網路家庭（8044）持續培育優秀電商人才，致力打造年輕活潑的工作氛圍，今（20）日宣布即日起大規模釋出近300名職缺，包含IT技術開發、產品企劃、影音編輯、行銷企劃、大數據分析、經營管理、運籌物流管理等職務。

同時，網家也首度推動「電商新鮮人MA儲備幹部計畫」，徵求具市場敏銳度、富強烈企圖心之新鮮人，亦推動「學生在學實習計畫」，提供各類實習機會，期望藉由凝聚集團多方資源，培養新一代跨界電商人才。

網家執行長蔡凱文表示，Internet 是屬於年輕人的產業，我們希望持續招募正向積極、樂於接受挑戰的年輕人加入，借重網路原生世代快速學習、活躍的社交媒體能力，追求創新發展的可能性。為培育電商優秀人才，我們也首度推出電商新鮮人MA儲備幹部計畫，提供專業訓練課程及輪調實習，加速養成電商管理專才，打造年輕電商產業。

蔡凱文指出，今年除了一般職缺招募，網家也首度推動MA儲備幹部計畫，針對電子商務、經營管理、技術／大數據三大部門徵求人才，將透過部門輪調及專案執行，厚植專業根基，並提供派駐海外機會，累積不同商業模式的歷練，培育具跨界專業的核心成員。

此外，網家持續與全台近30所大學實施產學合作計畫，提供各類科系全年度實習機會，且歷年來皆有近5成實習生留任成為正職夥伴，為使學生能更實際了解產業及職務內容，掌握電商動態與現況，今年也提供多元實習機會，包含產品企劃、行銷企劃、倉儲管理、營業管理等職缺，期望能吸引更多年輕人投入電商領域。

網家目前已有近1,900名員工，其中35歲以下之員工超過1,100人，且主要集中於電子商務事業、技術ㄥ大數據兩大部門，看準新世代員工創新思考、實踐創意的特性，公司積極重用年輕員工，提供團隊自由的發揮空間，更賦予員工各類型專案操刀的機會，增進新世代實務累積經驗，激發員工工作熱情與潛能。

同時，因應電商產業快速變遷的性質，網家也重視女性員工具備謹慎細心、細膩觀察的特點，並且提供完善平等的升遷機會，目前不僅擁有六成以上的女性員工，其中女性擔任主管職務更有高達五成的比例，期盼藉由女性專業能力與特質，能發揮更多元的優勢及所長，持續推升營運動能。

此外，為致力打造友善職場，網家提供優於業界水平的福利制度，包含優於勞基法之休假制度、提供語言學習獎勵金、不定期推出員購優惠及福委活動等內容，未來也將制定更多元的福利辦法，營造幸福溫暖的工作環境，使員工專注其專業領域，共同推升公司競爭力，並持續為電商產業注入年輕新活力，成為創新發展的領導品牌。

電商 網家 實習

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