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動力擴產接單 搶PC換機潮商機

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

風扇散熱廠動力-KY（6591）旗下江西廠目前已完成試產，預料下半年投入量產，藉此擴張產能，提升接單能力，並迎接英特爾新款處理器上市所帶來的PC換機潮商機。

動力指出，油於今年第2季英特爾將推出新款的第十代Comet Lake-S for DT CPU，下半年AMD及NVIDIA也可望推出7奈米製程的新款繪圖晶片，預料PC換機潮將湧現，並推升風扇需求提升，因此公司正積極擴張產能。

據悉，動力江西廠投入生產行列後，風扇產能規模將較現階段倍增，生產規模擴大後，也有助於議價能力提高。目前全球各家顯示卡品牌廠大多有採用動力的風扇，其中，又以NVIDIA比重最高。

動力今年3月合併營收1.35億元，月增281.67%，年成長19.7%。首季營收2.51億元，年減8%。展望未來，動力指出，近期部份出貨受新冠肺炎疫情擴散遞延，惟下游需求目前仍維持不變，對今年整體營運維持審慎樂觀。

動力強調，近期因新冠肺炎因素，帶動遠端會議辦公、線上學習遊戲等高速運算及傳輸需求，對新一波硬體升級需求有幫助，亦帶動高效能散熱風扇需求成長，預估隨疫情穩定控制後，今年整體出貨量可望逐步增加。

此外，動力在5G相關產品方面，目前已與下游客戶積極開發5G通訊用路由器及伺服器等散熱產品，預計下半年進入測試認證階段；AI智能風扇將切入利基型散熱產品市場。

疫情 營收

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