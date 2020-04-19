財經觀點／3C報廢金屬 開發城市金礦山

消費電子產品在人類生活中無處不在，但因開發與更新快速，讓不少人有好幾支手機，每個人家裡或多或少有閒置的電子產品、淘汰的手機與筆記型電腦等。這些堆放在我們居住的地方、閒置或淘汰的電子產品，所用金屬量高，乏人問津的貴金屬如同城市中的礦山。

手機關鍵零組件所用的金屬產品附加價值較高，若能有政策鼓勵回收廢手機或廢電腦等3C產品，相信經濟價值很可觀，不只是環保，還可兌換現金或是等值物品，是開發我們城市中所潛藏的礦山。

數據顯示，手機年報廢量約五百萬支以上，電腦年報廢量也在一百萬台以上，加上產品不斷推陳出新與汰換，估計消費電子產品的含金量每噸約一百至一千克。

消費電子產品都運用大量的電路板，估計每三萬噸報廢的電路板（包含元件）含金的價值就達百億元，若加計銅、銀、鈀等則可能達數百億元。

這些潛藏在城市中的電子產品若能有效回收，可產生的龐大價值，甚至能比一座金礦石山每噸僅能開採約二克來得高。有效率、有誘因的提高消費電子產品的回收，是避免地球資源耗盡以及加速循環經濟的重要策略。

電路板是工業之母，承載各式電子產品的關鍵零組件，隨著電路板生產技術精密複雜，製造過程需要應用充足且多樣的資源，加上消費電子產品的高速及大規模製造生產，已對環境永續發展造成不小的負擔。在電路板產業開始談循環經濟之際，台灣電路板協會積極促成電路板回收的循環經濟發展，目標促成二○二四年循環經濟3.0願景。

考慮近年因全球快速開發，地球超載速度加劇，目前業界也更加速綠色製造策略，不僅降低廢棄物排放及提高資源化，電路板產業對環保永續也責無旁貸，積極鼓勵各類生產資源如水、報廢電路板的回收再利用。（本文由李長明口述，記者尹慧中整理）