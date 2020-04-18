14奈米競賽 中芯與台積電差距六年

市場傳出華為旗下晶片設計公司海思半導體加速將部分晶片交由中芯國際生產，中芯國際14奈米製程提前量產，就是海思半導體下單給中芯，不過市場人士認為，短、中期對台積電影響不大，以市場現在主力的14奈米製程來說，中芯就落後台積電約六年的時間。

市場人士分析，iPhone 11系列用的是A13處理器，採用台積電7奈米製程，2017年的iPhone X和iPhone 8系列，使用的A11晶片則屬於10奈米製程，台積電14奈米的製程已經在2014年商業化，中芯距離台積電的製程，大約落後六年。

中芯國際的14奈米製程處於起步階段，良率尚未明朗，所以華為僅將小量的訂單轉給中芯，不敢貿然冒險，在良率難以在短時間內拉升之下，對台積電營運完全不會造成任何影響。

市場上絕大多數中高端晶片目前採14奈米製程，特別是工業、汽車、物聯網等，主要用於中高端AP／SoC、GPU、礦機ASIC、FPGA、汽車半導體製造等，台積電在此製程上有大量的客戶，在技術領先的優勢下，不僅7奈米完敗對手，更是全球首家5奈米製程量產廠，3奈米也預計在2021年試產，2022年下半年量產。