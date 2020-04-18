華為傳轉單中芯 法人仍挺台積

路透引述消息人士透露，華為正逐步將公司內部設計晶片的生產工作，從台積電逐步轉移到大陸晶圓代工龍頭中芯國際來完成，以因應美國可能推出更多的限制措施。台積電向來不對個別客戶發表評論，不過在日前的法說會上，總裁魏哲家表示，台積電與客戶緊密合作，非但不會失去市占，反而還可能擴大市占。

報導稱，美國政府正準備發布新規，要求使用美國晶片生產設備的外國企業在向華為供貨時，必須先獲得許可。美國針對華為的限制措施，將促使大陸企業加速開發國產技術。

一名消息人士稱，華為旗下晶片部門海思半導體去年底開始，指示部分工程師為中芯國際設計晶片。他表示，過去華為希望與頂尖製造商合作，中芯國際只是二線的，現在加快對中芯國際的幫助。不過華為發言人聲明表示，這種轉變是行業慣例。華為在選擇半導體製造商時，會考慮產能、技術和交貨等問題。

受益於代工訂單的國產化趨勢，中芯國際上周上調第1季財測預估，營收由原預估成長0%至2%上調為6%至8%，毛利率由原估21-23%上調到25-27 %。中芯國際首席財務官高永崗當時表示，產品需求增長及產品組合的優化，超過早先預期，因此上調相關預測值。

台積電在先前法說會中，對美國相關禁令及與中芯的競爭議題，董事長劉德音與總裁魏哲家都正面回應；劉德音表示，若美國擴大管制，對短期營運會造成影響，但台積電是大家的晶圓代工廠，隨著客戶消長，對中長期營運影響應有限。

分析師估計，到去年底，華為約占台積電營收的13%至15%，華為能轉單中芯的部分很可能只占其中的1至3個百分點。目前華為轉給中芯國際的晶片生產增幅數字目前還不清楚，中芯技術仍遠落後於台積電，美國政府也在防止中芯採購最先進半導體製造設備。

高盛昨重申看好中芯國際技術提升，預料受惠5G基建發展，12奈米及14奈米收入增長加速，將中芯國際納入確信買入名單。