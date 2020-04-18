疫情干擾出貨 博通籲客戶提早半年下單

新冠肺炎疫情對全球供應鏈的干擾範圍出乎許多科技大廠的預料。晶片製造商博通（Broadcom）已警告客戶，必須提前六個月下訂單，意味著年底消費旺季的訂單，可能近期就要決定。

博通是全球通訊晶片大廠，主要應用領域涵蓋有線和無線通信，工業、汽車、消費性電子、儲存設備、電腦和工廠自動化設備所需的各種光通信、紅外線收發器、傳感器。博通也是蘋果iPhone的重要零組件供應商，若其半導體供應延誤，效應可能波及整個供應網路，甚至可能影響到各大廠新品上市時程。

彭博資訊取得博通售部門副總裁密斯里（Nilesh Mistry）在本月13日發出的信件。信中表示，馬來西亞、泰國、新加坡及菲律賓為防堵疫情所實施的封鎖措施，正在「關閉或嚴重限制企業營運」，「空運與海運選項都已變得不可信，成本已更高、延遲的情況也增加」。

疫情導致全球各國封城、減少人、貨流動，讓ICT產業鏈節奏大亂，不管航空或海運的貨運價格都飆漲，還因各國可能讓防疫物資先行，其他貨櫃延誤或出貨時間延長成為近期常態。

密斯里敦促客戶在出貨日的至少26周前先下訂單，等於現在的訂單，交貨時間落在關鍵的年終採購旺季。彭博指出，從下單到出貨的時間通常約為兩到三個月。