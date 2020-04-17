小心！叫你更新冠狀病毒 是新一波網路間諜活動

全球受到新冠肺炎疫情影響，民眾大幅減少外出，待在家的時間更長，對網路的依賴也更深。駭客看準此一情勢，正不斷變換各種詭詐的手法，伺機誘騙受害者上勾！趨勢科技發現，最近有一起間諜軟體，感染Android和iOS裝置的網路間諜活動 (分別偵測為AndroidOS_ProjectSpy.HRX和IOS_ProjectSpy.A)，命名為「Project Spy」。

這一起網路間諜活動，利用疫情作餌，以Coronavirus Updates當作應用程式的名稱，誘騙使用者下載後，監聽通話、收集和傳送簡訊，甚至還會偷拍照片、收集通話紀錄和位置資訊，竊取從WhatsApp、Facebook和Telegram傳送的訊息。

趨勢科技指出，Project Spy最早的版本出現在2019年5月間，不僅偽裝成Google服務，還仿冒熱門視訊分享社群網路的服務登入網頁，這次趁著疫情熱度又再次現蹤，雖然該應用程式應仍處於開發與測試階段，但相信駭客正伺機替惡意程式碼進化再升級，民眾務必小心防範！