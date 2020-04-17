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免費的熱門線上串流影音平台訂閱？小心這是詐騙

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
不肖份子透過Facebook Messenger發送釣魚詐騙訊息。趨勢/提供
不肖份子透過Facebook Messenger發送釣魚詐騙訊息。趨勢/提供

趨勢科技表示，有不肖份子透過Facebook Messenger發送釣魚詐騙訊息，宣稱提供兩個月免費的熱門線上串流影音平台訂閱好康，當使用者點擊訊息內的短網址時，會被引導登入Facebook，並要求訂閱Facebook的應用程式「Netflix」，一旦點選確定，應用程式就會接收使用者的個人資料。

如果使用者選擇暫時不想安裝，就會被導向另一個假冒的頁面，上面顯示，只要回答幾題與新冠肺炎和清潔習慣相關的問題，就能獲得免費收看機會，不過，當使用者回答完問題後，卻會再被要求將連結分享給20位好友或5個群組才能順利完成訂閱，使得受害者不知不覺間成為惡意程式的散播者。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財提醒，下載應用程式前應該要做到停看聽，先仔細研究應用程式的畫面、內容、功能，以及所要求的權限，同時聽聽其他使用者所留下的評論。

此外，也要確保裝置上其他應用程式及作業系統都已經更新到最新版本。對於天外突然飛來的好康，也應抱持謹慎的態度，小心留意來源，千萬不要隨便點擊可疑連結，或將個人帳密等相關資訊提供給未經驗證的網站。

Facebook 趨勢科技 作業系統

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