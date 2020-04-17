蘋果推iPhone SE新機 法人：宜留意後市銷售數據

蘋果正式宣布推出第二代iPhone SE，其具競爭力的價格有望吸引更多買家，法人指出，新機推出有利供應鏈營運，惟疫情仍有影響買氣的可能，宜留意後市銷售數據的表現。

蘋果揭曉新款iPhone，配備智慧型手機中最快速的A13仿生晶片，並搭載一顆鏡頭，保留Home鍵與Touch ID指紋辨識，且支援無線充電；在相關規格揭露下，概念股也備受市場矚目，部分標的更已有資金先行卡位。

包括TPK-KY、正崴、致伸、景碩、嘉聯益、奇鋐、玉晶光、和碩、美律、台積電等相關蘋果手機概念股本月以來皆為法人布局的標的，其中以買超台積電9.9萬張最多；漲幅表現上，除美律漲6%之外，其餘標的則有23%~11%的雙位數漲幅表現，整體行情現回溫之勢。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，蘋果新機為台系相關供應鏈利多，本波台股反彈中，即有部分蘋概股挾新機題材，吸引資金卡位，扮演多方要角；現階段，看好蘋果供應鏈中的載板、PA、以及其相關零組件可望受惠此項利多，惟後市須留意新機銷售狀況能否支撐相關個股股價表現。

市場看好iPhone SE將挾親民價格搶下更多市占，拓展蘋果產品生態圈，不過，日盛投顧總經理鍾國忠提醒，全球買氣仍受新冠肺炎疫情影響，且新機能吸引多少非蘋手機用戶也仍待觀察，因此目前宜持平看待本波市場買氣；就蘋果供應鏈營運方面，鍾國忠認為，聚焦點應擺在蘋果即將於下半年推出的5G手機上，其高階產品帶來的商機或可為蘋果供應鏈挹注較強力的營運動能。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則分析，目前仍為預購階段業績難抓，市場存有兩面說法，其一，認為SE尚未支援5G通訊架構，故終端換機需求可能暫緩；其二，認為蘋果推出中低價位又可以雙插卡，且採低價策略，具高CP值手機也將吸引果粉或雙機需求使用者，對於終端市場仍具吸引力，故銷量狀況後續可再觀察。