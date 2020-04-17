搶遠距辦公商機 宏達電推Vive遠距應用解決方案

宏達電（2498）今（17）日宣布，因應全球防疫大作戰，為協助公司行號及消費者既能防禦病毒，又能讓跨國團隊遠距溝通不中斷，即日起推出「Vive遠距應用解決方案」。透過VR虛擬裝置即能進行「面對面」多人參與線上虛擬會議及即時多種檔案格式分享，並於虛擬空間共享資料。不論是企業培訓、演說訓練、遠程會議或教學、3D物件模型討論都可以透過Vive Sync VR虛擬實境技術進行。

宏達電表示，Vive遠距應用解決方案是一個無須電腦就能使用的多合一協作VR應用解決方案，包含搭配Vive一體機式頭戴式顯示器Vive Focus Plus或Vive Focus，以及「Vive Sync －VR虛擬會議平台」。會議發起人僅需一鍵點擊即可安排會議，設定完成後就可以進行各式遠程VR應用。使用者可透過於App Store及Google Play上的 Sync XR Avatar Creator應用軟體，創建與自己相似的3D虛擬人像並登入線上VR空間，體驗在虛擬空間中進行面對面深度互動。

另外設計者可將3D物件放在共享的虛擬空間中，360度展示給業主或是團隊，並且可於3D物件上進行標註或繪圖，可即時確認設計原型的細節，增加溝通效率。

Vive Sync也結合微軟OneDrive和OneDrive for Business功能，可以一鏈上傳檔案至OneDrive，滿足不同企業用戶需求。更多功能如語音轉文字、製作個人筆記等，後續將會陸續對外開放。

宏達電指出，因應疫情持續，企業遠距辦公需求增高，即日起推出「Vive遠距應用解決方案」，並於活動期間4月17日至5月31日搭配Vive Focus Plus或Vive Focus及「Vive Sync－ VR虛擬會議平台」提供企業客戶購買優惠方案，可依照每個企業短中長期需求評估，規劃適合不同規模的選購方案。