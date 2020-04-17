宏達電搶攻防疫商機 推VIVE遠距應用解決方案

宏達電（2498）今（17）日宣布因應全球防疫大作戰，為協助公司行號及消費者既能防禦病毒，又能讓跨國團隊遠距溝通不中斷，即日起推出「VIVE遠距應用解決方案」。透過VR虛擬裝置就能進行「面對面」多人參與線上虛擬會議、及即時多種檔案格式分享，並在虛擬空間共享資料。

宏達電表示，不論是企業培訓、演說訓練、遠程會議或教學、3D物件模型討論都可以透過VIVE Sync VR虛擬實境技術進行。

宏達電表示，VIVE遠距應用解決方案是一個無須電腦就能使用的多合一協作VR應用解決方案，包含搭配VIVE一體機式頭戴式顯示器VIVE Focus Plus或VIVE Focus，及「VIVE Sync －VR虛擬會議平台」；會議發起人僅需一鍵點擊就可安排會議，設定完成後就可以進行各式遠程VR應用。

宏達電指出，日前HTC與中華電行動分公司就透過VIVE Sync－VR虛擬會議平台完成雙方（台北及英國）三地舉行的5G策略合作會談，會議結束後並在虛擬共享空間中進行長官合影。

宏達電說，使用者除可透過VIVE Sync虛擬實境技術，進行虛擬會議，也能在會議中拍照記錄與會者的虛擬身影或是進行自拍合照，或是在會議中進行各式檔案分享、製作筆記、做圖標記、影片播放等功能，讓會議更有效率，降低公司溝通上的營運成本，並提供業務發展更多可能性。

此外，VIVE Sync結合微軟OneDrive和OneDrive for Business功能，可以一鏈上傳檔案至OneDrive，可滿足不同企業用戶需求。更多功能如語音轉文字、製作個人筆記等，後續將會陸續對外開放。

因應疫情持續，企業遠距辦公需求增高，宏達電表示，即日起推出VIVE遠距應用解決方案，並在活動期間4月17日至5月31日搭配VIVE Focus Plus或VIVE Focus及「VIVE Sync－ VR虛擬會議平台」提供企業客戶購買優惠方案，可依照每個企業短中長期需求評估，規劃適合不同規模的選購方案。從單套、基礎方案（4套）至高階方案（12套）都提供不同優惠折扣。

宏達電說，目前上線為VIVE Sync預覽版並提供免費使用，日後上線更新版本，請依照VIVE Sync網頁公告為準；為讓企業用戶在使用VIVE遠距應用解決方案上無後顧之憂，HTC提供安裝、教學及售後服務選擇，企業可依照需求選購所需售後服務，如 到府安裝、3小時使用設定教學課程、VIVE企業用戶保固及服務（包含兩年商用保固、支援和快速維修服務）。