錯過入市甜蜜點 長期投資也會賠

豐彥財經執行長謝晨彥表示，根據統計，如果長期投資S&P的美股投資組合20年，年化平均報酬率大約在7.6%，但若錯過市場史上績效表現最好的10天，平均年化報酬率會少掉2.5%；如果錯過市場史上績效表現最好的20天，平均年化報酬率會少掉4.1%；如果錯過市場史上績效表現最好的30天，平均年化報酬率會少掉5.6%；如果錯過市場史上績效表現最好的50天，平均年化報酬率竟然會變成負報酬。

這次全球股市短時間出現這樣可怕的修正幅度，卻也帶出超跌後反彈的契機。

根據均值理論，當股票價格遠高於或遠低於均值，都會向均值靠攏。也就是說，股票的高價或低價都是暫時的，股票的價格往往會在一段時間內往平均價格靠近。引用德國投資大師科斯托蘭尼的說法，股價是狗總會回到主人（市場）身邊。若套用在價值投資理論，股價的波動總是會和股票的真實價值收斂。

QQQ ETF追蹤那斯達克100指數，當中沒有金融股而以科技公司為主力。由於美國科技產業引領全球發展的強勢地位，以Invesco納斯達克100指數ETF（QQQ）與iShares MSCI台灣ETF（EWT）做比較，近十年QQQ無論是年化波動率或年化報酬率，表現皆比台股出色。

QQQ持股比重最高的是微軟、蘋果、亞馬遜、GOOGLE、INTEL，前10大持股，占整個ETF權重超過一半，也算是持股集中的一檔ETF。

近期科技股的修正，也讓這些股票的本益比進入甜蜜區，INTEL本益比不到13倍，APPLE本益比約22倍以下，微軟跟臉書的本益比也降到30附近。科技來自於人性，除非未來的生活不再需要科技，不然科技股價格過度的修正，總是很好的入世時機。