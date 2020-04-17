快訊

普悠瑪求償6.1億首開庭日商甩鍋 台鐵控：保固內根本不積極

祥富員工曝兩年瘋狂展店 從年終欠到本月薪「快活不下去」

錯過入市甜蜜點 長期投資也會賠

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
Invesco納斯達克100指數ETF 股價走勢 圖／謝晨彥提供
Invesco納斯達克100指數ETF 股價走勢 圖／謝晨彥提供

豐彥財經執行長謝晨彥表示，根據統計，如果長期投資S&P的美股投資組合20年，年化平均報酬率大約在7.6%，但若錯過市場史上績效表現最好的10天，平均年化報酬率會少掉2.5%；如果錯過市場史上績效表現最好的20天，平均年化報酬率會少掉4.1%；如果錯過市場史上績效表現最好的30天，平均年化報酬率會少掉5.6%；如果錯過市場史上績效表現最好的50天，平均年化報酬率竟然會變成負報酬。

這次全球股市短時間出現這樣可怕的修正幅度，卻也帶出超跌後反彈的契機。

根據均值理論，當股票價格遠高於或遠低於均值，都會向均值靠攏。也就是說，股票的高價或低價都是暫時的，股票的價格往往會在一段時間內往平均價格靠近。引用德國投資大師科斯托蘭尼的說法，股價是狗總會回到主人（市場）身邊。若套用在價值投資理論，股價的波動總是會和股票的真實價值收斂。

QQQ ETF追蹤那斯達克100指數，當中沒有金融股而以科技公司為主力。由於美國科技產業引領全球發展的強勢地位，以Invesco納斯達克100指數ETF（QQQ）與iShares MSCI台灣ETF（EWT）做比較，近十年QQQ無論是年化波動率或年化報酬率，表現皆比台股出色。

QQQ持股比重最高的是微軟、蘋果、亞馬遜、GOOGLE、INTEL，前10大持股，占整個ETF權重超過一半，也算是持股集中的一檔ETF。

近期科技股的修正，也讓這些股票的本益比進入甜蜜區，INTEL本益比不到13倍，APPLE本益比約22倍以下，微軟跟臉書的本益比也降到30附近。科技來自於人性，除非未來的生活不再需要科技，不然科技股價格過度的修正，總是很好的入世時機。

ETF 本益比 科技股

延伸閱讀

微軟勝亞馬遜奪美軍大單 調查未排除白宮影響

痛批川普停止資助世衛決定 微軟創辦人：聽起來很危險

NVIDIA、微軟將即時光影追跡、DLSS 2.0技術帶到《Minecraft》

容量至少提昇兩倍？傳微軟計畫在5月初揭曉新款Surface Go

相關新聞

劉德音談華為禁令 坦言對營運有影響

針對赴美設廠，台積電董事長劉德音昨（16）日表示，公司正在仔細評估中，但必須符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈必須完備等三大要件。

電信業即起開放預購

蘋果平價新機iPhone SE問世，國內電信業者昨（16）日紛紛推出預購／預約方案。龍頭中華電信宣布不預購，直接在下周五（24日）與全球同步，於網路門市和實體通路開賣新機；台灣大將搭配官網預約、電商平台即日起預購；遠傳與台灣之星也都同步啟動網路預約。

魏哲家：半導體產值將零成長

新冠肺炎疫情全球肆虐，台積電總裁魏哲家昨（16）日下修今年全球半導體扣除記憶體的產值預估值，由原估年增8%，降至零成長甚至小幅衰退；晶圓代工產值年增率也由原估17%，降至11%，台積電因擁有製程領先優勢，成長幅度仍可超越產業平均數。

鴻海攻半導體 再下一城

鴻海集團昨（16）日宣布，富士康半導體高端半導體封測專案正式落戶中國大陸青島，將在今年開工，2021年投產，2025年量產。此舉為鴻海集團半導體布局再下一城，也符合集團發展3D封裝的方向。

訊芯奇兵出擊 衝刺5G

鴻海集團將在中國大陸青島展開半導體高端封測項目計畫。鴻海董事長劉揚偉出身鴻海半導體事業群，鎖定當紅的異質晶片整合領域，封測更扮演異質晶片整合最關鍵角色，旗下封測廠訊芯-KY是重兵之重，已獲集團資源協助，是搶食5G、人工智慧（AI）應用最重要的奇兵。

新iPhone史上最便宜 法人按讚

蘋果發表新款平價版iPhone SE，入門價僅新台幣1.45萬元，是「史上最便宜iPhone」，外資普遍按讚。

無薪假人數暴增 竹科七家受傷

勞動部昨（16）日發布無薪假統計，新竹科學園區實施無薪假人數暴增，由上期（4月8日）的二家、70人，增加至七家、704人，主因為園區有一家醫療器材大廠因新冠肺炎疫情全球流行，空運物流皆受阻，致無法拓展業務，通報實施無薪假人數達570多人。

赴美設廠 台積電仔細評估3大要件

台積電董事長劉德音昨天針對赴美設廠，表示正在仔細評估中，但必須符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈必須完備等三大要件。

精測VPC市占排名拉升

半導體測試介面廠精測在法說會前夕，遭外資以客戶的手機應用處理器下一代產品訂單恐遭競爭者分食、衝擊精測營收及毛利率表現，調降評等並大砍目標價，精測昨（16）日澄清，公司在垂直探針卡（VPC）拓展客戶已獲重大成效，市占躋身全球前20大，可分散產品過於集中單一客戶的風險。

手機供應鏈業者：拉貨量恐愈來愈少

新冠肺炎疫情讓智慧手機市場秩序陷入混亂，先前即有供應鏈業者預告，在首季終端銷售下滑的情況下，累積的舊機庫存與新機備貨都會令業者頭痛。如今傳出中國大陸手機品牌廠砍單消息並不意外，但業者更擔憂的是，如果各地封城情形不解除，客戶端的拉貨量會更減少。

台積衝刺3奈米 不下修資本支出

台積電衝刺3奈米腳步不受新冠肺炎疫情影響而停歇。台積電昨（16）日表示，今年全年資本支出仍續創新高，維持原訂150億美元至160億美元不變。

陸手機廠傳砍單 衝擊台系鏈

新冠肺炎疫情重創手機市場買氣，繼三星傳出將於5月砍單之後，華為、OPPO、vivo、小米等中國大陸四大手機廠也傳出有意在6月大幅下修訂單，幅度最高達四成。大陸手機品牌是聯發科最重要的客戶，四大品牌廠大砍訂單，市場憂心聯發科後市有壓。

熱門新聞

慘！1.4萬人放無薪假 竹科也暴增10倍

行政院：擬發1,035億元現金 可補助300萬人　

還在畫華航機身彩繪嗎？林佳龍不妨先看看華航最新財報

元大原油正2豁免條款出爐 元大投信回應了

經濟解析／台積電釋風向 法說會五大重點一次看

金管會拍板期貨信託基金豁免清算 暫行至9月30日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。