魏哲家：半導體產值將零成長

新冠肺炎疫情全球肆虐，台積電總裁魏哲家昨（16）日下修今年全球半導體扣除記憶體的產值預估值，由原估年增8%，降至零成長甚至小幅衰退；晶圓代工產值年增率也由原估17%，降至11%，台積電因擁有製程領先優勢，成長幅度仍可超越產業平均數。

儘管仍看好5G手機滲透率，但他也示警，疫情導致終端消費力降低，預估今年全球手機出貨量將衰退7%至9%，在整體手機規模減少下，5G手機總出貨也同步下修。

台積電下修全球半導體成長幅度，尤其示警手機銷售下滑，全球手機晶片龍頭高通周四美股早盤逆勢在盤下游走。台廠當中，聯發科、神盾、聯詠等指標IC廠與手機市況高度連動，聯發科已訂4月28日舉行線上法說會，公司高層釋出的營運展望備受關注。

相對稍早兩大市調機構顧能（Gartner）與IC Insight紛紛下修全球半導體銷售額預估，顧能由原預估年增12.5%，下調至衰退0.9%；IC Insights從預估年成長3%，下修為衰退4%，台積電昨天也跟進下修全球半導體產值預估值，反映疫情衝擊全球半導體業的影響，已隨著各項消費端需求急凍，衝擊各大晶片廠。

魏哲家表示，疫情將導致今年全球智慧手機衰退高個位數百分比，加上其他消費性電子銷售疲弱程度不一，導致今年原本預估還有不錯成長率的半導體產業，降至零成長甚至小幅衰退。

魏哲家認為，全球5G基礎建設未受疫情影響，仍持續布建，雖然全球手機銷售量下滑，但5G手機全年滲透率達15%仍未改變，他仍看好5G未來長期發展。

台積電第2季營收受惠5G相關高速運算晶片訂單強勁，抵銷手機晶片出貨下滑，預估仍維持與上季創新高的營運表現相當，但台積電坦承，因疫情造成訂單修正的效應將於下半年反映，對下半年相對保守。

台積電下修今年全球半導體扣除記憶體的產值，從上季估約年成長8%，下降到持平或小幅衰退；晶圓代工市場由原估年增17%，下修為為低雙位數百分比成長（約11%），台積電仍可年增中高雙位數百分比，雖較上次法說會估計年增約20%同步下修，但仍相對突出。