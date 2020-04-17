快訊

台灣囝仔做錯了什麼，要這樣為難他？

川普停止資助WHO 美議員致函敦促總統讓譚德塞下台

電信業即起開放預購

經濟日報 / 記者彭慧明何佩儒╱台北報導

蘋果平價新機iPhone SE問世，國內電信業者昨（16）日紛紛推出預購／預約方案。龍頭中華電信宣布不預購，直接在下周五（24日）與全球同步，於網路門市和實體通路開賣新機；台灣大將搭配官網預約、電商平台即日起預購；遠傳與台灣之星也都同步啟動網路預約。

蘋果新款iPhone SE推出64GB、128GB、256GB等三種容量供選擇，並有黑色、白色、紅色三款機身，售價依照容量不同，分別為14,500 元、16,500 元、20,000 元，因入手價格「親民」，性價比（CP值）佳，是上半年亮點機種，電信業者看好將帶動一波換機買氣。

業者認為，以台灣售價來看，此次新機其實「加量又降價」，成歷來最便宜的蘋果新機（美國售價與前一代相同都是399美元）。新一代iPhone SE有類似iPhone 8的外在，iPhone 11的「心臟」，採用與iPhone 11相同的A13仿生晶片，預料將吸引前一代iPhone SE、iPhone 6s、i7、i8使用者換機。

電信業者指出，新款iPhone SE價格較前幾代iPhone 更加親民，但搭配 A13仿生晶片維持高運算能力，拍照與錄影功能可滿足多數人需求；也能使用 Apple Pay、Apple Music、Apple Arcade等服務，整體CP值佳，即使並非5G手機，仍將規劃多種贈品、資費，以綁住客戶。

iPhone iPhone SE 4G

延伸閱讀

iPhone SE新機 5大電信24日開賣

新iPhone SE 24日開賣商機 電信電商搶推預購優惠

台灣之星明開放新iPhone SE全額預購 手機最低0元

史上最便宜iPhone SE擠掉iPhone 8還超越XR！蘋果在賣什麼藥？

相關新聞

劉德音談華為禁令 坦言對營運有影響

針對赴美設廠，台積電董事長劉德音昨（16）日表示，公司正在仔細評估中，但必須符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈必須完備等三大要件。

電信業即起開放預購

蘋果平價新機iPhone SE問世，國內電信業者昨（16）日紛紛推出預購／預約方案。龍頭中華電信宣布不預購，直接在下周五（24日）與全球同步，於網路門市和實體通路開賣新機；台灣大將搭配官網預約、電商平台即日起預購；遠傳與台灣之星也都同步啟動網路預約。

魏哲家：半導體產值將零成長

新冠肺炎疫情全球肆虐，台積電總裁魏哲家昨（16）日下修今年全球半導體扣除記憶體的產值預估值，由原估年增8%，降至零成長甚至小幅衰退；晶圓代工產值年增率也由原估17%，降至11%，台積電因擁有製程領先優勢，成長幅度仍可超越產業平均數。

鴻海攻半導體 再下一城

鴻海集團昨（16）日宣布，富士康半導體高端半導體封測專案正式落戶中國大陸青島，將在今年開工，2021年投產，2025年量產。此舉為鴻海集團半導體布局再下一城，也符合集團發展3D封裝的方向。

訊芯奇兵出擊 衝刺5G

鴻海集團將在中國大陸青島展開半導體高端封測項目計畫。鴻海董事長劉揚偉出身鴻海半導體事業群，鎖定當紅的異質晶片整合領域，封測更扮演異質晶片整合最關鍵角色，旗下封測廠訊芯-KY是重兵之重，已獲集團資源協助，是搶食5G、人工智慧（AI）應用最重要的奇兵。

新iPhone史上最便宜 法人按讚

蘋果發表新款平價版iPhone SE，入門價僅新台幣1.45萬元，是「史上最便宜iPhone」，外資普遍按讚。

無薪假人數暴增 竹科七家受傷

勞動部昨（16）日發布無薪假統計，新竹科學園區實施無薪假人數暴增，由上期（4月8日）的二家、70人，增加至七家、704人，主因為園區有一家醫療器材大廠因新冠肺炎疫情全球流行，空運物流皆受阻，致無法拓展業務，通報實施無薪假人數達570多人。

赴美設廠 台積電仔細評估3大要件

台積電董事長劉德音昨天針對赴美設廠，表示正在仔細評估中，但必須符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈必須完備等三大要件。

精測VPC市占排名拉升

半導體測試介面廠精測在法說會前夕，遭外資以客戶的手機應用處理器下一代產品訂單恐遭競爭者分食、衝擊精測營收及毛利率表現，調降評等並大砍目標價，精測昨（16）日澄清，公司在垂直探針卡（VPC）拓展客戶已獲重大成效，市占躋身全球前20大，可分散產品過於集中單一客戶的風險。

手機供應鏈業者：拉貨量恐愈來愈少

新冠肺炎疫情讓智慧手機市場秩序陷入混亂，先前即有供應鏈業者預告，在首季終端銷售下滑的情況下，累積的舊機庫存與新機備貨都會令業者頭痛。如今傳出中國大陸手機品牌廠砍單消息並不意外，但業者更擔憂的是，如果各地封城情形不解除，客戶端的拉貨量會更減少。

台積衝刺3奈米 不下修資本支出

台積電衝刺3奈米腳步不受新冠肺炎疫情影響而停歇。台積電昨（16）日表示，今年全年資本支出仍續創新高，維持原訂150億美元至160億美元不變。

陸手機廠傳砍單 衝擊台系鏈

新冠肺炎疫情重創手機市場買氣，繼三星傳出將於5月砍單之後，華為、OPPO、vivo、小米等中國大陸四大手機廠也傳出有意在6月大幅下修訂單，幅度最高達四成。大陸手機品牌是聯發科最重要的客戶，四大品牌廠大砍訂單，市場憂心聯發科後市有壓。

熱門新聞

慘！1.4萬人放無薪假 竹科也暴增10倍

行政院：擬發1,035億元現金 可補助300萬人　

行政院強調有發現金 孫大千：紙上談兵不食人間煙火

蔡英文：紓困先發現金 疫情緩和加碼發酷碰券

還在畫華航機身彩繪嗎？林佳龍不妨先看看華航最新財報

經濟解析／台積電釋風向 法說會五大重點一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。