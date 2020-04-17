蘋果平價新機iPhone SE問世，國內電信業者昨（16）日紛紛推出預購／預約方案。龍頭中華電信宣布不預購，直接在下周五（24日）與全球同步，於網路門市和實體通路開賣新機；台灣大將搭配官網預約、電商平台即日起預購；遠傳與台灣之星也都同步啟動網路預約。

蘋果新款iPhone SE推出64GB、128GB、256GB等三種容量供選擇，並有黑色、白色、紅色三款機身，售價依照容量不同，分別為14,500 元、16,500 元、20,000 元，因入手價格「親民」，性價比（CP值）佳，是上半年亮點機種，電信業者看好將帶動一波換機買氣。

業者認為，以台灣售價來看，此次新機其實「加量又降價」，成歷來最便宜的蘋果新機（美國售價與前一代相同都是399美元）。新一代iPhone SE有類似iPhone 8的外在，iPhone 11的「心臟」，採用與iPhone 11相同的A13仿生晶片，預料將吸引前一代iPhone SE、iPhone 6s、i7、i8使用者換機。

電信業者指出，新款iPhone SE價格較前幾代iPhone 更加親民，但搭配 A13仿生晶片維持高運算能力，拍照與錄影功能可滿足多數人需求；也能使用 Apple Pay、Apple Music、Apple Arcade等服務，整體CP值佳，即使並非5G手機，仍將規劃多種贈品、資費，以綁住客戶。