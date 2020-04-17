劉德音談華為禁令 坦言對營運有影響
針對赴美設廠，台積電董事長劉德音昨（16）日表示，公司正在仔細評估中，但必須符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈必須完備等三大要件。
至於美方未來若採取限制採用美國半導體設備，即不可出貨華為等敏感問題，劉德音昨天也首度鬆口表示，此事確實會影響到美國企業，連帶影響台積電。
劉德音強調，這項限制牽連甚大，正被美國討論，美國半導體產業協會（SIA）也去函美國政府，希望不要做此限制，台積電也希望不要有此限制。
外傳台積電大客戶華為旗下海思半導體已開始在中芯國際投片，法人關注台積電因應之道。台積電總裁魏哲家表示，台積電在晶圓代工各項製程技術都居全球領先地位，不擔心中芯國際搶單，看好台積電全球市占率未來仍會逐步穩定提升。
台積電表示，南京廠仍按既定計畫，去年底由原月產1萬片12吋晶圓，增至1.5萬片，今年將增至2萬片。
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