富邦悍將賽事 首推有線電視多視角轉播服務

受到疫情影響，球迷無法參與職棒現場，各隊伍都發揮創意帶話題。富邦悍將主場賽事將在4月21日開打，為了讓球迷看更多，攜手MOMOTV、凱擘大寬頻、台灣大哥大聯手開發「多視角」轉播技術，凱擘及台灣大寬頻有線系統台的雙向機上盒用戶，觀看MOMOTV（76頻道）轉播的富邦悍將主場賽事時，利用遙控器可以用「賽事視角」收看轉播，還可切換「應援視角」，欣賞各種比賽精彩瞬間，約有111萬家庭收視戶可在家體驗前所未有的觀戰體驗。

中華職棒可說是近期全球唯一正常舉辦的職棒賽事。MOMOTV利用4K標準播放，今年還與凱擘有線電視系統聯手推出「多視角」轉播服務，觀賽畫面不受限於導播的選擇，由球迷選擇想要收看的畫面，不論是想要以不同角度觀賞賽事，或是和Fubon Angels一起熱舞應援，或與悍將球員伴隨場上戰況一起吶喊加油，球迷自己選。

富邦悍將球團領隊蔡承儒表示，在總教練洪一中帶領下，全隊士氣高昂準備迎戰今年球季。儘管受到疫情影響，球迷暫時無法到新莊球場為球員加油打氣，但他相信新服務會帶來「身在遠端卻有親臨球場」的觀賽新體驗，球團也將透過科技手法，增加賽季期間球迷與球員的互動，球迷可透過每場賽事的專屬hashtag上傳加油照片及文字，透過球場大螢幕為球員加油，球員在現場也能感受到遠端球迷的熱情。

MOMOTV董事長李四端指出，球迷自選鏡頭觀賞「多視角」直播的技術，打破原本球賽轉播的思維。不僅工作流程須重新調整，攝影運鏡及導播在切換畫面時，更要改以收視觀眾的需求出發，這對於導播在攝影機的調度與運鏡指揮上，都是極大的挑戰。除此之外，也是因為有線電視系統後台的網路技術強大，才能將四路影像訊號同步傳送到觀眾眼前。