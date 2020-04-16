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無懼疫情壓力 半導體供應鏈加碼投資台灣逾172億元

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

美中貿易戰、新冠肺炎疫情接連影響下，經濟部表示，由於台灣疫情控制得宜、且半導體產業上下游生產供應鏈完整，促使更多國際大廠轉單到台灣，也加速台廠持續回流。投資台灣事務所今（16）日再度通過4家供應鏈要角加碼超過172億元，包括台商回台方案晶元光電、欣銓科技，以及根留台灣方案全智科技、誠遠科技。

據投資台灣事務所統計，目前「投資台灣三大方案」已帶動433家企業約9627億元投資，創造7萬9184個本國就業機會。其中180家台商回流約7514億元，帶來6萬1450個就業機會；58家根留台灣企業投資約1244億元，可創造9557個本國就業機會，後續尚有74家企業排隊待審。

LED磊晶廠龍頭晶元光電今年切入Mini-LED的相關應用，並獲得重大進展，因此決定斥資54億元，將大部分Mini-LED產能建置在台灣，中國廠區因應在地客戶需求也有小量產能的規劃，未來將視客戶需求進行擴產。規劃於今年至明年上半年間，利用中科及南科現有廠房新建或改建高規格無塵室，以擴大智慧自動化產線，打造高階產品生產基地，預計將可增加約150個本國工作機會。

半導體測試大廠欣銓科技也將投入逾62億元擴建廠房、購置機器設備，並招聘80名優秀的本國半導體及AI自動化人才，陸續針對現有廠房進行產線擴充升級，全面建構積體電路晶圓及成品測試自動化與智慧化。

全智科技深耕無線通訊系統相關半導體測試服務，包含成品測試、晶圓測試與切割後測試，主要客戶多為國際重量級半導體企業。由於預見新冠肺炎加速數位經濟發展腳步，全智科技除了斥資逾49億元擴建新竹科學園區廠房、持續投入自動化製造，也拓展智慧型手機、資料中心、基地台、用戶終端設備、穿戴裝置、車用雷達、車載通訊系統等高成長市場的相關元件關鍵技術研發與生產，將可創造115個本國工作機會。

誠遠科技提供類比IC晶圓與IC成品測試代工服務，產品應用於智慧手持裝置、液晶面板與聯網電視等。由於新冠肺炎疫情，中國復工與產能充滿高度不確定性，主要客戶提高對台灣產能需求，為了因應訂單增長，誠遠擴大投資逾6億元在新竹廠強化設備，招募69名本國人才。

半導體 欣銓科技

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