聯電捐贈三台新型紫外線消毒機器人 給台北慈濟醫院

面對新冠肺炎疫情蔓延全球，晶圓代工廠聯電（2303）15日捐贈3台新型紫外線消毒機器人給台北慈濟醫院，聯電希望藉由捐贈行動，略盡棉薄之力參與防疫，並善盡社會公民責任，願能發揮拋磚引玉效果，讓更多企業共襄盛舉，主動參與防疫。

聯電表示，疫情爆發以來，公司即支援大量體溫計、呼吸器的IC晶片產能幫相關廠商快速生產製造，面臨全球防疫物資短缺的困境，公司更進一步思考如何快速支援前線醫護，協助控管疫情。

聯電總經理簡山傑表示，紫外線消毒機器人能運用紫外線光束大範圍、快速地消除醫院、開刀房內、器皿內的病毒，減輕醫護日常消毒工作的負擔，讓前線醫療人員留有更多時間照顧病患，免除後顧之憂。

聯電指出，醫院環境清潔消毒除了傳統方式之外，再透過新型紫外線消毒機器人可強化清潔消毒，能加倍保障醫院醫療人員與病患的安全，有助降低院內感染的可能性，也能提高醫療環境的乾淨度。