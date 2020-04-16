回顧金融海嘯時期 竹科曾高達77%人放無薪假

新冠疫情影響全球交通及需求，台灣無薪假人數本（4）月起激增。但是回顧竹科最慘的時期，是在2009年金融海嘯時期，當年元月竹科有多達10萬2,077人放無薪假，共有56個事業單位受影響，占當時竹科總勞工數13萬2,174人，也就是有77.2%的竹科人都在放無薪假，平均竹科有1萬餘人不上班。

金融海嘯導致2009年景氣垂直落底，就連「護國神山」台積電都不能幸免，還因此爆發裁員風波，不滿被裁員的台積電員工，組成「台積電受害員工自救會」並集結近百人，到當時董事長張忠謀大直住處抗議，要求台積電道歉。

事後，台積電宣布，除資遣費外，還會對離職員工加發離職金。數月後，景氣快速反轉回溫，台積電又宣布召回約八800名離職員工回歸崗位，不回台積電的去職員工，還可額外領到10萬到50萬元不等的「關懷金」。

如今，竹科「帳面上」有704人實施無薪假，目前竹科從業人員達15萬3,752人，無薪假人數占比約0.5%，遠遠無法與金融海嘯時期比擬。

竹科管理局副局長許增如今（16）日表示，竹科申報無薪假人數高於其它園區，是以總公司在竹科的廠商申報其它園區的無薪假人數，若扣除該人數，竹科實際放無薪假不到500人。

勞動部今天公布截至4月15日止，台灣實施無薪假企業達588家、影響勞工1萬4,821人，一周暴增220家、6262人，增速持續加快，無薪假人數續創八年新高。住宿餐飲業是重災區，人數和家數都增加最多，旅行社也是主要慘業之一，且此波無薪假風暴也掃到了新竹科學園區，一周以來無論家數或人數都暴增10倍。

根據勞動部數據，科學園區無薪假人數分別為：竹科704人，中科179人，南科0人。

許增如表示，截至3月底竹科有2家申報704人放無薪假。4月增家到7家704人，主要為生技、光電等科學事業，以及園區內的旅行社、餐廳等服務產業。

其中，一家跨區廠商申報574人放每周一天無薪假，主要是因訂單減少、外銷為主的產品無法出口。其中，有212人為其它園區，但因總公司在竹科，所以無薪假人數全計入竹科。