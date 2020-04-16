經濟解析／台積電釋風向 法說會五大重點一次看

台積電(2330)法說會今（16）日登場，外資、法人高度關注，除了第1季財報，同時也釋出第2季財測、及對全球半導體產值、晶圓代工市場成長預估值，看好5G及高效能運算的需求強勁，今年約150~160億美元的資本支出不變，同時對今年營運展望樂觀，預估今年美元營收年增中至高二位數百分比，法人估約14~19%，可望再創新高，台積電的營運表現將比產業整體表現更優。

台積電法說會因應新冠肺炎疫情改採線上法說會型態舉辦，法說會前，市場上來自供應鏈的消息不斷，傳聞3奈米試產恐將延後，同時還傳出美國可能進一步祭出封鎖華為的措施，恐將牽動台積電後續是否可以持續供貨給華為，另外，5奈米訂單，有追單也有砍單的傳聞，每一項傳聞都深受關注，外資同時也擔心台積電是否下修今年資本支出及全年營收。

針對法人關心的焦點，台積電在今日的法說會上一一說明，讓法人可以進一步的評估包括台積電、半導體產業、晶圓代工、台積電先進製程布局等的未來趨勢，整理法說會五大重點，包括首季的財報、第2季財測、資本支出、全球半導體產業看法及先進製程，方便投資人掌握。

一、首季財報表現淡季很旺，稅後淨利1,169.87億元，創歷史新高，每股純益4.51元，創歷史次高：台積電第1季獲利亮眼，合併營收3,106億元，季減2.1%，年增42%，首季毛利率51.8%，為12季來高點，超越財測目標；營業利益率 41.4%，稅後純益率 37.7%。

第1季稅後淨利1,169.87億元，季增0.8%，年增90.6%，創歷史新高，每股純益4.51元，季增0.8%，年增90.6%，創歷史次高；第1季雖是淡季表現卻很旺。

二、第2季財測平穩，營收有機會續創單季新高：台積電預估第2季合併營收介於101~104億美元，以新台幣30.0 元兌1 美元匯率假設，首季毛利率預計介於50~52%之間；營業利益率預計介於39~41%之間。

台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，第2季預期行動裝置產品需求較弱的現象將因5G 的持續布建、及高效能運算相關產品的推出而相互抵銷，因此業績表現將保持平穩。

三、資本支出150~160億美元維持不變：原本在新冠肺炎疫情蔓延全球下，法人擔心台積電恐下修今年營收成長目標及資本支出，尤其是資本支出是否調整，更是被視為關鍵的連動指標，台積電在法說會中明白表示，今年資本支出計畫維持不變，主要是看好5G及高效能運算的需求強勁，將持續研發及投資。

四、對先進製程布局進展有信心，未來幾年客戶需求強勁：台積電表示，預期7奈米、增強版7奈米、6奈米製程今年持續放量，預估將貢獻今年整體營收30%，5奈米預計下半年量產，進度符合，預估今年將貢獻約10%營收。

五、下修全球半導體產值，由原本成長8%下修至持平或是微降：台積電預估今年不計記憶體的半導體產值將較去年持平或小幅衰退；晶圓代工市場年增率也下修，由原本預估17%下修至7~13%(高個位數到低兩位數百分比)；台積電今年美元營收預估約年增14~19%(中到高的兩位數百分比)。

台積電表示，目前預期疫情可望在6月舒緩，以這個基準來推估財測及產業展望，由於在家工作增加，帶動高效能運算（HPC）需求，但因消費性電子產品的銷售走弱，所以下修全球半導體產值，但持續看好5G趨勢，預估今年5G智慧手機占全球市場出貨滲透率15%不變。