富比士評比電競筆電 宏碁Predator Helios 300最高分

根據富比士近期評比五款電競筆電，宏碁Predator Helios 300在滿分5顆星的挑戰下，以4.5顆星榮獲最高分，該評比由電競評論家及使用者綜合比較、評分；此外，Predator Helios 300同時也是美國亞馬遜筆電暢銷排行榜常勝軍，顯見Predator品牌在電競產業的名聲響譽國際。

宏碁個人電腦品牌深根全球數十餘年，Predator電競品牌則是於2015年問世，甫一推出則積極搶攻市場，過去Predator 17也曾獲富比士評比為最佳電競筆電，受到媒體及玩家青睞。

宏碁以玩家喜好作為研發重點，擁有300餘項散熱專利技術，其中AeroBlade™ 3D 金屬風扇更為電競玩家提供最佳的冷卻效能。Predator系列產品也多次拿下各地區電商、通路商等最佳銷售產品，更網羅各國際設計大賞的肯定，除了在電競市場廣受好評外，宏碁也致力研發各式解決方案，結合科技展現全新的生活體驗。