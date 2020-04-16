技嘉搭載英特爾第10代產品 為世界最輕機械式鍵盤筆電
技嘉科技今（16）日正式發售英特爾第10代H系列創作者、電競筆電，其筆電厚度砍半、重量砍半，是世界最輕機械式鍵盤筆電AORUS 15G。
電競筆電近年來成為各家筆電大廠必爭戰場，年年推出新品且搭載最新最快的處理器與顯示卡，但不論處理器、螢幕如何提升，對重視手感的玩家而言，筆電鍵盤始終是塊缺憾。
技嘉科技旗下專業電競品牌 AORUS，推出機械式鍵盤筆電新品，致力於輕量化並兼顧手感，重量、厚度甚至較過往砍半，重新刷新電競筆電定義！AORUS 17X、AORUS 17G及AORUS 15G搭載Intel第10代H版處理器及NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER獨顯於解禁第一時間搶先登場，其中由15.6吋AORUS 15G率先開賣。
過往筆電在追求輕薄目標下，廠商多採用薄膜式鍵盤設計，然而，鍵盤的按壓回彈手感與損壞率，卻始終為不少消費者，尤其重視遊戲體驗的電競玩家所詬病，甚至自己購買機械式鍵盤外接。
技嘉為找到解方，攜手日本知名外接式鍵盤機械軸製造商歐姆龍開發，推出機械式鍵盤筆電 AORUS 17X、AORUS 17G 與 AORUS 15G，採用最佳化觸發、反饋感最好的青軸，觸發速度較一般筆電鍵盤提升 20%，讓電競玩家更能掌握遊戲致勝先機。
尤其AORUS 15G重量落在2.2公斤、總厚度2.5公分，與一般機械式鍵盤相比重量減少了51%、厚度減少50%，為目前全球最輕薄機械式鍵盤筆電，力求打造可帶著走的真專業電競筆電。
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