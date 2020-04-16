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新iPhone SE 4╱24開賣商機 電信電商搶推預購優惠

聯合報 / 記者鄒秀明╱即時報導

蘋果（Apple）推出全新iPhone SE搭載最快速的A13 仿生晶片，並配備iPhone 最出色的單鏡頭以提供絕佳的人像模式功能，共推出黑色、白色與紅色，由於售價親民，只要1萬4500元起，引起果粉關注，國內電信業者為抓住商機，相繼宣布4月24日起開賣，並馬上推出開放預約等早鳥活動。蝦皮購物也表示，防疫期間不用出門排隊，將與Apple官網同步開放預約，並打出優惠活動。

Apple昨天突然發布2020上半年新機iPhone SE 2020，台灣在海外首波發售名單之內，將於4／17晚上 8:00在 Apple 官網開放預訂，最低只要 14,500 元讓許多果粉瞠目結舌。

第二代iPhone SE，擁有與iPhone 11系列相同的A13仿生晶片、4.7吋Retina HD螢幕、相機搭載1200萬畫素 f/1.8光圈的廣角相機，並配備輕鬆解鎖的Touch ID指紋辨識功能，提供64GB、128GB、256GB三種版本，同時有黑色、白色、紅色三色供果粉選擇，市場已高度期待iPhone SE帶動的換機潮。

中華電今天宣布4月24日起於中華電信網路門市及全台500餘間指定服務據點，正式開賣功能強大與經濟實惠的全新iPhone SE。

台灣之星也宣布今天17:30起開放消費者預留資料：凡至台灣之星官方網站之活動網頁留下基本資料(姓名/聯絡電話)及之後想購買的新款iPhone SE型號(容量/顏色)，不限台灣之星用戶、也不需先繳付任何費用，就可即時收到新款iPhone第一手資訊。

此外，台灣之星也將於明(17)日20:00正式開放新款iPhone SE全額預購，搭配月租$599起，享不限速上網吃到飽，手機最低$0帶回家。

遠傳則表示，將於4/24開賣超強性價比iPhone SE，全台門市也自即刻起開放預約登記(網路門市同步開放線上登記，活動網址：https://www.fetnet.net/estore/pre-reg/iphonese)，果粉只要留下基本資料與想購買的iPhone型號，即可優先入手新機；網路門市也祭出加碼優惠，取貨後加贈早鳥禮。

蝦皮購物則表示，將與Apple官網同步開放預約，打出最高省3,800元的超殺優惠，只要於指定期間在活動頁面下單，除了可享300元蝦幣回饋外，搭配「線上手機回收」更可最高領1,500元購機補助，刷指定信用卡最高再省2,000元，第二代iPhone SE 256GB最低僅需16,200元（原價20,000元）就能輕鬆帶回家，防疫期間不用出門排隊，蝦皮購物讓果粉在家就能最快擁有iPhone SE 2020。

iPhone 4G iPhone SE

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