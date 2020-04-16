疫情影響 2020智慧城市展改為線上虛實整合展

「2020智慧城市論壇暨展覽」(簡稱智慧城市展，SCSE)主辦單位今（16）日宣布，受疫情影響，決定改為線上虛實整合展，將於7月1日正式推出。

「2020智慧城市論壇暨展覽」(簡稱智慧城市展，SCSE)，受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情未見趨緩影響，基於維護參展廠商與國內外訪客健康安全與整體展出之效益，並依據3月25日政府中央流行疫情指揮中心宣布：「自即日起，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。」

該展會共同主辦單位「台北市政府」、「桃園市政府」與「台北市電腦公會」，於4月8日至15日，向今年度參展的336家廠商與相關單位進行問卷調查，並於4月16日「台灣智慧城市產業聯盟」的討論，共同決議：「2020智慧城市展」採取數位化方式展出，擬於原訂的展覽日期7月1日正式推出。

「智慧城市線上展會活動」展出內容包括：智慧科技應用的解決方案、各應用領域專業論壇、首長高峰會、商機媒合會及特別活動等服務。展現智慧城市展專業品牌形象及六年來所蒐集建置的精準的國內外城市首長暨買主資料庫，持續為參展廠商服務，並為「2021智慧城市論壇暨展覽」進行宣傳及展覽效益延伸，爭取更多國內外資源與商機。