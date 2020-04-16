台灣之星明開放新iPhone SE全額預購 手機最低0元

台灣之星今（16）日宣布17時30分開放新iPhone SE預約登記，不需先繳付任何費用，就可即時收到新款iPhone第一，手資訊，17日20時起，虛實通路同步開放全額預購，搭配月租599起，享不限速上網吃到飽、手機最低0元。

主打「精彩不少，付出不多」的史上最平價iPhone，新iPhone SE昨日正式亮相，為回應全球果粉的高度關注，台灣之星今日宣布17:30起開放消費者預留資料，凡至台灣之星官方網站活動網頁留下基本資料及想購買的新iPhone SE型號（容量／顏色），不限台灣之星用戶、也不需先繳付任何費用，就可即時收到新款iPhone第一手資訊。

台灣之星表示，將在明日20:00正式開放新款iPhone SE全額預購，搭配月租599起，享不限速上網吃到飽，手機最低0元帶回家。