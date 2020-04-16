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MIC調查網購趨勢 行動購物時代正式來臨

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）針對台灣網友網購行為進行大調查，發現2019年網友網購的行動下單比率，從2018年35.9%大幅成長至去年49.6%，幾乎追平PC下單。網購行動瀏覽比率，則從2018年43.8%成長至2019年55.9%，首度超越PC瀏覽。

調查更顯示，行動網購普及度快速上升，與PC普及度差距從2018年22.8%，大幅縮小至2019年5.1%。資深產業分析師張筱祺表示，過去行動商務發展已久，其實仍以PC下單為主，但2019年調查結果正式宣告行動商務已成為主流。

資策會MIC表示，網友最愛用的B2C前五名為蝦皮24hr (42.3%)、momo購物網(38.9%)、PChome24h(37.9%)、Yahoo購物中心(32.1%)與創業家兄弟(14.3%)。

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資策會：去年行動下單大成長 急追PC

資策會產業情報研究所（MIC）針對臺灣網友網購行為進行大調查，今（16）日發布調查結果，發現去年（2019年）網友網購的行動下單比率，從2018年35.9%大幅成長至49.6%，已快趕上PC下單；網購行動瀏覽比率，則從2018年43.8%成長至去年55.9%，也是首度超越PC瀏覽。

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