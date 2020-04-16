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外送員請注意！Gogoro查緝吃到飽專案用戶商業使用

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

新冠肺炎疫情讓foodpanda、Uber eats等外送平台加速暴紅，而國內有不少外送員騎乘Gogoro（睿能科技）的電動機車滿街跑，可能要特別注意。由於Gogoro的「吃到飽專案」有限制不能做為商業使用，最近傳出Gogoro開始加強查緝，如果被查到，不僅要被強制升級成商用專案，還得付上金額高昂的違約金。

對此，Gogoro今（16）日回應表示，Gogoro的服務平台屬於所有用戶共同使用，公司針對不同的使用需求，提供多樣化的資費方案。

近來公司接獲許多消費者主動提醒，部分用戶有資費使用不當情況，基於維護近20多萬用戶在使用電池服務的權益與公平性，Gogoro積極鼓勵消費者針對需求選擇正確的資費方案，並針對明確違反合約規定、從事商業用途的使用者做出勸導動作與協助轉用商用資費方案。

Gogoro目前的作法是先寄提醒信給用戶，提供緩衝期讓用戶可在免付違約金的前提下自行移轉至商用資費方案，後續則將明確違反合約的使用者移至商用資費方案並依綁約條件收取違約金。Gogoro也持續呼籲用戶遵守資費相關規範，以維護廣大用戶的使用權益。

Gogoro 資費 疫情

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