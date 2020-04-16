宏達電策展助使用者利用VR遊戲健身強化抵抗力

在新冠肺炎疫情持續蔓延之際，為了讓許多必須待在家裡工作或學習的人們，能持續運動提升免疫力，並維持好體態，宏達電（2498）今（16）日公布，於虛擬實境內容平台Viveport策展一系列兼顧遊戲趣味與健身功能的虛擬實境應用內容，希望透過虛擬實境讓消費者超越環境的限制，持續養成好的運動習慣。

這些內容包括：

Creed： Rise to Glory 是以洛基系列第7部電影《金牌拳手》為內容背景所發展出來的拳擊遊戲，玩家將接受充分訓練，並與對手進行相當擬真的拳擊比賽，一步一步邁向世界拳王之路。

OhShape的靈感來自於日本熱門電視節目「Hole in the wall」，發展成律動感十足的韻律遊戲，玩家面對迎面而來具有不同人形的鑿洞的牆面，要迅速作出相應的動作，很適合與朋友一起玩。

Dance Collider是虛擬實境的終極舞蹈節奏遊戲，玩家在最新版本中能與8個獨特的角色共舞，每個角色都有自己的音樂和舞蹈風格，還能進行32場簡單、正常和專業難度的舞蹈比賽，更有新的虛擬實境歌曲編輯器讓玩家為任何歌曲創作舞蹈。

Remind VR: Daily Meditation是幫助人們進行冥想放鬆的虛擬實境應用內容，很適合現代忙碌人們，裡面共有3個美輪美奐場景分別要讓玩家透過「完全放下」、「丟掉習慣」與「終極放鬆」一步一步降低日常生活帶來的壓力。

BOXVR 是充滿音樂性的拳擊遊戲，讓玩家能夠透過「鍛鍊」、「培訓」與生存三的階段與模式消耗卡路里，該遊戲會定期更新各樣的拳擊訓練課程，還能讓玩家上傳自己的音樂，並且具有多人模式可以和朋友一起鍛鍊。

First Person Tennis為第一人稱的網球遊戲，玩家將模擬面對職業級網球選手，進入13個具有完整排名賽制的巡迴賽，甚至可以選擇粘土、草地、硬質、藍綠色硬質、經典合成、室內硬質和室內合成等7種不同的特性的球場，玩家也能選擇與電腦或是其他玩家對抗。