病菌消毒新利器 聯電捐贈北慈紫外線消毒機器人

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，台灣企業與醫護團隊同心抗疫。聯電捐贈三台新型紫外線消毒機器人予台北慈濟醫院，提升臨床感控成效，台北慈濟醫院今天舉行感謝儀式，由院長趙有誠致贈感謝狀。趙有誠指出，本次防疫期間又捐贈新型紫外線消毒機器人，更是扮演「及時雨」的角色，相信未來，在醫護人員與機器的雙重滅菌保護下，病人將擁有最安全、最高品質的治療環境。

疫情爆發以來，聯電即支援大量體溫計、呼吸器的IC晶片製作，面臨全球防疫物資短缺的困境，更進一步思考如何快速支援前線醫護，協助控管疫情。聯電總經理簡山傑表示，紫外線消毒機器人能運用紫外線光束大範圍、快速地消除醫院、開刀房內、器皿內的病毒，減輕醫護日常消毒工作的負擔，讓前線人員留有更多時間照顧病患，免除後顧之憂。

醫院環境清消除了傳統方式外，再透過新型紫外線消毒機器人強化清消，降低院內感染的可能性，讓前線醫護同仁以及病患增添安心。台北慈濟醫院內科加護病房蘇文麟主任，針對單位內使用機器人消毒的前後成效、病菌量分析、使用者回饋予以報告，提供實質回饋。