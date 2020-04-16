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上奇第1季稅後純益4220萬元 年增3%

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

上奇科技今（16）日公布2020年度第1季財報，該公司第1季營業收入9.98億元， 年減6% 。 第1季營業利益5,278萬元， 年減7%。 第1季歸屬母公司稅後純益約4,220萬元，年增3% 。第1季每股稅後純益0.74元，比去年同期增加4%。

上奇表示，受到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，上奇2020第1季營收表現較去年同期減少，但集團產品組合優化及經常性收入(ARR)的穩定表現，為第1季提增獲利貢獻，第1季歸屬母公司稅後純益較去年同期增長3%。

展望2020年，儘管新型冠狀病毒疫情嚴峻，上奇以審慎態度持續追求穩健的經常性收入(ARR)獲利之外，亦採取相對應變措施，確保營運穩健並能於疫情趨緩後，快速恢復公司整體成長動能，推進亞洲區域的多雲服務佈局及數位印刷事業的擴展。

疫情 財報

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