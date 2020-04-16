電視面板Q2出貨估年減7.1% 產能調節疑慮再現

根據TrendForce光電研究（WitsView）最新電視面板出貨調查報告顯示，3月適逢季底，加上電視面板缺料問題已大致解決，面板廠積極衝刺出貨，帶動面板出貨較2月成長16.4%至2,337.1萬片。

總結第1季電視面板出貨量達6,425.3萬片，雖然季度及年度表現分別呈現衰退12.0%及8.2%，和年初設定的出貨目標相比僅減少4.9%，優於預期，也意味著疫情對於供給面的影響已告一段落。進入第2季，觀察重心已轉向終端市場需求。

TrendForce指出，歐美及新興亞洲因疫情快速蔓延，各國已陸續宣布封城和鎖國，加上總體經濟環境不樂觀將導致終端銷售陷入低迷，預估第2季電視面板出貨季度表現雖因第1季基期較低而出現增長，但因買方態度轉向保守，季成長幅度預估僅2.3%，來到6,575萬片，年衰退7.1%，足以反映需求動能不足的態勢。

隨著終端市場需求轉淡，面板廠調降稼動率的雜音再起，TrendForce認為，現階段調降稼動並非最佳選擇，主要原因有三：一、自年初報價起漲後，電視面板大部分尺寸的報價目前仍高於現金成本，若於此刻調降稼動，並不符合利潤最大化的營運原則。

二、在家上班（Work From Home）帶動IT面板短時間需求增溫，部分面板廠能透過調整產品組合支撐稼動。

三、韓系面板廠於今年第4季將收斂LCD產線，屆時供應鏈及面板廠市占可能出現洗牌，對於致力擴大市占的陸系一線面板廠來說，不太可能選在此時調降，而力求維持市占的台系面板廠，也不會貿然動作。

總體而言，TrendForce認為第2季面板廠大幅調降稼動的機率不高，唯韓系面板廠自宣布收斂LCD產線後，營運思維由攻轉守，在面臨電視面板跌價壓力增加之際，確實可能將原訂下半年減少投片的計劃提前至第2季，以此做為抵抗跌價手段的同時，也讓韓系面板廠成為第2季最大的供給變數。