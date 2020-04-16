搶進防疫商機 HTC VIVE 策展系列虛擬健身應用內容

新冠肺炎疫情蔓延，在家上班、上課的人增加，宏達電（2498）在虛擬實境領域布局多年，也搶進相關防疫商機，特別在VIVEPORT策展一系列兼顧遊戲趣味與健身功能的虛擬實境應用內容，透過虛擬實境讓消費者超越環境的限制，進而養成好的運動習慣。

宏達電表示，在肺炎疫情全球擴散之際，為讓許多必須待在家裡工作或學習的人們，能持續運動提升免疫力，並維持好體態，特別在VIVEPORT策展一系列具健身功能的虛擬實境應用內容。

宏達電指出，一系列的內容包括來自洛基系列第7部電影金牌拳手，為內容背景所發展出來的拳擊遊戲；靈感來自日本熱門電視節目「Hole in the wall」，發展成韻律遊戲；虛擬實境終極舞蹈節奏遊戲；幫助人們進行冥想放鬆的虛擬實境應用內容。

另外還有充滿音樂性的拳擊遊戲；第一人稱的網球遊戲；基於節奏的虛擬實境健身遊戲，有很多拳擊、擊球和躲閃動作；街機拳擊遊戲；忍者遊戲；模擬足球的虛擬實境游戲等。

宏達電表示，HTC VIVE 是高階虛擬實境平台，為企業與消費者創造出幾近擬真的虛擬實境體驗；虛擬實境生態系統建立在高階虛擬實境硬體、軟體與及內容上。

宏達電說，整個虛擬實境事業包括最頂級的混合實境硬體、VIVEPORT平台及應用程式、專為企業用戶服務的VIVE企業解決方案、投注1億美元的虛擬實境企業全球加速器VIVE X；及開發娛樂、遊戲及企業虛擬實境內容的VIVE Studio、經營文化領域內容的VIVE ARTS等。