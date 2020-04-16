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看準宅經濟商機 聯強首推CORSAIR頂級電競PC

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

由於消費者因疫情減少外出，加速「宅經濟」相關應用發威，也帶動新一波升級家用PC的需求，其中更以可滿足工作與休閒雙重功能的產品最受關注。瞄準此一需求，聯強國際引進全球知名電競品牌CORSAIR，首度在台推出頂級電競PC，以工作站等級規格與超迷你體積並存的潮流設計，搶攻多工高效的頂級PC市場，可望吸引在家工作者的青睞。

聯強電競聯盟為台灣電競產品龍頭供應商，提供系統、組件、周邊及軟體等全系列商品，並於法雅客、原價屋等通路設置電競體驗館，近兩年快速建立消費者口碑，在聯強全通路布局與創新行銷模式之下，2019年聯強國際電競商品業績年增35%，其中系統商品成長31%、組件商品成長33%、周邊商品亦高達成長55%。

預估今年在宅經濟推波助瀾的情況下，使電競商品可望持續強勢成長的態勢，並進一步搶食非電競消費者的商機。

CORSAIR為聯強電競聯盟代理的品牌之一，此次首次在台推出的CORSAIR ONE頂級電競PC，採用其著名的獨家專利設計水冷散熱系統，即便在超長時間使用下，仍能保持電腦高效運轉。且卓越的散熱效能，即使內藏工作站等級的規格配備，體積仍僅有同規格主機的三分之一，加上外型流線酷炫的潮流設計，可放置於書桌上，不佔空間，並可與居家風格搭配融合。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，近期消費者居家休閒時間增加，以及在家工作(WFH)的需求成長，電競產品以高規格、高效能及酷炫造型著稱，早已跨出純玩家領域，普及至一般消費者市場；標榜高速多工效能的頂級電競PC，也成為消費者參考選購的新目標。

電競 聯強

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